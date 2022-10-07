Лига конференций07 октября 2022, 00:55 | Обновлено 07 октября 2022, 01:07
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Итоги 3-го тура Лиги конференций. Ничья Днепра-1, неудачи Кельна и Базеля
6 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги конференций
07 октября 2022, 00:55 | Обновлено 07 октября 2022, 01:07
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6 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги конференций. Ниже приведены их результаты.
«Днепр-1» с трудом избежал поражения от «Вадуца» из Лихтенштейна (2:2).
Зафиксировано несколько сенсационных результатов. Домашние неудачи потерпели фавориты – «Гент», «Кельн» и «Базель».
🏆 Лига конференций 2022/23
3-й тур, 6 октября
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