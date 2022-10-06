Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде

1:2 – это в любом случае достойное поражение. Это в любом случае поражение с обоюдными шансами на успех. И это такое поражение, после которого проигравший может справедливо сетовать на судьбу.

Но если исходить из конкретного случая, то это все равно поражение, не принесшее ни одного турнирного балла. И это – мягко говоря, ведь сценарий матча в Мадриде изначально складывался не в нашу пользу. И если быть до конца откровенным и справедливым, то итоговый счет для «Шахтера» на «Бернабеу» наиболее верно было бы охарактеризовать так: «отскочили».

«Реал» ожидаемо оказался сильнее. «Реал» ожидаемо переиграл нашего чемпиона. «Реал» ожидаемо создал в разы больше голевых ситуаций и нанес в разы больше ударов в створ ворот. Один Бензема мог забить, как минимум, трижды. А соотношение точных ударов – 13:3.

«Реал» был неудержим в дебюте обоих таймов. Да и в их концовке тоже. В принципе, «Реал» был сильнее своего соперника на протяжении всего матча.

О статистике точных ударов было сказано выше. Если иметь ввиду все удары – и неточные тоже, то «Мадрид» 36 раз бил по воротам, а «оранжево-черные» - 11-ть.

хG «Шахтера» (показатель ожидаемых голов) – 0,82, тогда как «Реала» - 3,84. Почему «сливочные» не выжали больше двух забитых мячей – ответ очень прост. Две главные причины – неточность в завершающей фазе атаки (привет, будущий обладатель «Золотого мяча») и Анатолий Трубин.

Донецкий кипер стал лучшим игроком «горняков» по данным практически всех серьезных статистических порталов. Если бы наш молодой вратарь сыграл не так уверенно, разгрома не удалось бы избежать.

В общем, можем констатировать, что «Реал» закономерно победил «Шахтер». Чуда не случилось. Да и вряд ли оно могло случиться, исходя из реального соотношения сил.

Посему в этой связи лично я не считаю правильным превозносить значение минимального поражения с точки зрения достижения «горняков». Потому что, как было сказано выше, это все равно поражение. И оно по игре больше смахивает на нашу удачу, нежели на нашу заслугу.

Однако в действительности не все так плохо, как может показаться. Это если говорить и о конкретном поединке в Мадриде, и о перспективах «горняков» в своей группе.

Игру команды Йовичевича в нынешней Лиги чемпионов можно называть как угодно, но назвать ее равнодушной или пустой не сможет даже «затятый» болельщик киевского «Динамо». С мотивацией, настроем, характером, а местами и мастерством у этой команды полный порядок. Уверен, что так будет и дальше.

Просто имеющегося набора опций недостаточно для того, дабы тягаться на равных с действующим победителем Кубка чемпионов. И тут ничего не поделаешь: данный тезис нужно просто принять. И не строить замки из песка. Но при этом нужно обязательно давать бой. Авось залетит, а вдруг повезет.

Откровенно говоря, и на ответную встречу команд Анчелотти и Йовичевича я смотрю без излишнего оптимизма. Мне кажется, «сливочные» будут стремиться решить вопрос о выходе из группы заблаговременно. Причем с первого места. Посему свое не упустят и в Польше.

Скорее всего, так и будет. И кручиниться по данному поводу точно нельзя. «Реал» в нашей группе – действительно королевский клуб. В прямом и переносном смысле. С ним тягаться любому коллективу нашего квартета бесполезно. Что, в общем-то, и показал скоротечный первый круг.

Но вот как минимум за второе место в группе «Шахтер» может и должен побороться. Разница в классе между тремя претендентами на второе-третье места – минимальная. В чем-то соперники превосходят украинскую команду, в чем-то украинская команда превосходит своих оппонентов.

Поэтому, считаю, настоящее испытание, настоящее мерило для «горняков» начнется в двух последних турах чемпионской Лиги. Вот там нужно кровь из носу брать очки. Брать свое.

А в матчах против «Реала» нужно учиться. Нужно стараться. Нужно проявлять характер. И не нужно вешать нос, если не получится – все же до «космического» уровня нам еще очень далеко.

Тем не менее, за игру на «Бернабеу» нашу команду все равно стоит поблагодарить. Парни сделали все, что могли. Большего от них ожидать вряд ли стоило, учитывая мотивацию и «Реала».

Так что все нормально. Идем дальше. Без дифирамбов.

Но с надеждой на еврокубковую весну.