ВИДЕО. Феноменальный финт Винисиуса Жуниора в матче против Шахтера
Кажется, бразилец в топовой форме подойдет к финальной части ЧМ-2022
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор, которого ранее многократно критиковали за рискованные и неразумные трюки с мячом на футбольном поле, накануне посрамил скептиков в поединке групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера».
В одном из игровых эпизодов бразилец благодаря фантастическому финту и последовавшему за ним пробросу мяча легко справился с опекой со стороны фулбека «Шахтера» Ефима Конопли и вингера «горняков» Марьяна Шведа.
Vini show 🔥 pic.twitter.com/Y9kmNOEAeD— 𝐋’𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮 🔋 (@As_saaliha) October 5, 2022
Интересно, что в поединке против «Шахтера» Винисиус Жуниор отличился забитым мячом, а всего бразилец пробил по воротам донецкой команды 9 раз, причем четыре попытки пришлись в створ.
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