ВИДЕО. Феноменальный финт Винисиуса Жуниора в матче против Шахтера

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор, которого ранее многократно критиковали за рискованные и неразумные трюки с мячом на футбольном поле, накануне посрамил скептиков в поединке групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера».

В одном из игровых эпизодов бразилец благодаря фантастическому финту и последовавшему за ним пробросу мяча легко справился с опекой со стороны фулбека «Шахтера» Ефима Конопли и вингера «горняков» Марьяна Шведа.

Интересно, что в поединке против «Шахтера» Винисиус Жуниор отличился забитым мячом, а всего бразилец пробил по воротам донецкой команды 9 раз, причем четыре попытки пришлись в створ.