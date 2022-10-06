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Лига чемпионов
06 октября 2022, 12:15 | Обновлено 06 октября 2022, 12:44
2063
0

ВИДЕО. Феноменальный финт Винисиуса Жуниора в матче против Шахтера

Кажется, бразилец в топовой форме подойдет к финальной части ЧМ-2022

06 октября 2022, 12:15 | Обновлено 06 октября 2022, 12:44
2063
0
ВИДЕО. Феноменальный финт Винисиуса Жуниора в матче против Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор, которого ранее многократно критиковали за рискованные и неразумные трюки с мячом на футбольном поле, накануне посрамил скептиков в поединке групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера».

В одном из игровых эпизодов бразилец благодаря фантастическому финту и последовавшему за ним пробросу мяча легко справился с опекой со стороны фулбека «Шахтера» Ефима Конопли и вингера «горняков» Марьяна Шведа.

Интересно, что в поединке против «Шахтера» Винисиус Жуниор отличился забитым мячом, а всего бразилец пробил по воротам донецкой команды 9 раз, причем четыре попытки пришлись в створ.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Шахтер Донецк видео финт Реал - Шахтер выбор редакции
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Источник Sport.ua
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