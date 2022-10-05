С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу

Нечасто можно стать свидетелями интересной картины, когда команды из года в год встречаются между собой на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, однако однажды на одной из сторон футбольного поля появляется новый подбор исполнителей. Мадридский «Реал» вряд ли при таких условиях мог получить полную картину по поводу текущего положения дел в донецком «Шахтере», тогда как за «горняков» уже достаточно громко говорили предыдущие успехи в матчах против немецкого «РБ Лейпциг» (4:1) и шотландского «Селтика» (1:1).

Пока футболисты Игоря Йовичевича привлекали внимание всей Европы, рекордсмен по количеству Кубков чемпионов и действующий обладатель трофея просто получал нужные результаты. В квартете F, где для коллектива Карло Анчелотти при базовых условиях просто нет существует конкурентов, «Реал» одержал две победы с «сухим» счетом на старте. В Мадриде очки считать всегда умели, поэтому для «бланкос» не был секретом тот факт, что две победы над «Шахтером» подарят им досрочный выход в плей-офф, а там уже и к El Clasico можно понемногу начинать готовиться.

Довольно гостеприимно обращался мадридский коллектив со своими соперниками первых десять минут игрового времени, после чего начал с безумной страстью эффективными атаками разрушать защиту команды Йовичевича. «Шахтер» едва держался на ногах от мощных волн наступления команды Анчелотти, которая каждый раз придумывала что-нибудь новенькое в завершающей фазе. Работу Трубина на линии ворот при этом недооценить было невозможно, однако даже вратарь «горняков» был вынужден в конце концов капитулировать.

Выстрелы от Родриго в завершение первой четверти игрового часа и удар Винисиуса спустя такой же отрезка игрового времени – оба голевых момента «Реала» в первом тайме были произведениями искусства по своему замыслу, а обороны «Шахтера» при этом вроде бы и не существовало. Бразильские фланги нападения мадридцев откровенно насмехались над гостями, однако где-то за этим просматривалось и чрезмерная снисходительность хозяев.

В конце концов, «Шахтер» постепенно начал приходить в себя незадолго до ухода на перерыв, и даже успел провести одну результативную атаку. Мудрику на 39 минуте пришлось избегать офсайда в глубине центральной зоны, тогда как Михайличенко рывком занял пространство на фланге для дальнейшего выполнения подачи на Зубкова в центр штрафной. Акробатический этюд от Александра в завершение этого розыгрыша был настоящим украшением встречи, хотя и не отменял того факта, что дончане горели в защите первой половине игры.

Надежд на то, что «Реал» отступится от собственного стиля после перерыва, не было никаких. Команда Анчелотти продолжала оказывать безумное давление при первой возможности, а интенсивность создания голевых моментов кое-где была поражающей. Однако напротив уже был совсем другой «Шахтер» – так же играющий с ошибками, однако уже не робкий и уравновешенный.

Финальный свисток чуть позже известит нас о том, что за счет удачи, мастерства Трубина и умений защитников команда Йовичевича сохранит минимальное отставание от соперников, и при этом иногда будет претендовать на результативное завершение одной из контратак. Довольно динамичная игра без длительных остановок вызывала исключительно восторг, а то, что у «Реала» при этом было множество голевых моментов, это уже дело другое. В конце концов, к такому преимуществу мадридцев нас готовили еще до начала встречи.

Ответный матч между этими командами состоится уже через неделю, когда донецкий «Шахтер» будет хозяйничать на поле стадиона в Варшаве.

Лига чемпионов. Группа F.

«Реал» – «Шахтер» – 2:1

Родриго (13), Винисиус Жуниор (28) – Зубков (39)

Бондарь (55), Мудрик (92)

«Реал»: Лунин, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Чуамэни (Камавинга, 75), Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема, Родриго (Асенсио, 80).

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко (Траоре, 88), Мудрик, Судаков (Джурасек, 88), Бондаренко, Швед (Петряк, 67), Зубков (Сикан, 67).

Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА