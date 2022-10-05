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Реал Мадрид
05.10.2022, FT 2 : 1
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Лига чемпионов
05 октября 2022, 23:52 | Обновлено 06 октября 2022, 01:01
2680
35

С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу

Команда Игора Йовичевича потерпела первое поражение в текущем групповом турнире Лиги чемпионов

05 октября 2022, 23:52 | Обновлено 06 октября 2022, 01:01
2680
35
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine

Нечасто можно стать свидетелями интересной картины, когда команды из года в год встречаются между собой на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, однако однажды на одной из сторон футбольного поля появляется новый подбор исполнителей. Мадридский «Реал» вряд ли при таких условиях мог получить полную картину по поводу текущего положения дел в донецком «Шахтере», тогда как за «горняков» уже достаточно громко говорили предыдущие успехи в матчах против немецкого «РБ Лейпциг» (4:1) и шотландского «Селтика» (1:1).

Пока футболисты Игоря Йовичевича привлекали внимание всей Европы, рекордсмен по количеству Кубков чемпионов и действующий обладатель трофея просто получал нужные результаты. В квартете F, где для коллектива Карло Анчелотти при базовых условиях просто нет существует конкурентов, «Реал» одержал две победы с «сухим» счетом на старте. В Мадриде очки считать всегда умели, поэтому для «бланкос» не был секретом тот факт, что две победы над «Шахтером» подарят им досрочный выход в плей-офф, а там уже и к El Clasico можно понемногу начинать готовиться.

Довольно гостеприимно обращался мадридский коллектив со своими соперниками первых десять минут игрового времени, после чего начал с безумной страстью эффективными атаками разрушать защиту команды Йовичевича. «Шахтер» едва держался на ногах от мощных волн наступления команды Анчелотти, которая каждый раз придумывала что-нибудь новенькое в завершающей фазе. Работу Трубина на линии ворот при этом недооценить было невозможно, однако даже вратарь «горняков» был вынужден в конце концов капитулировать.

Выстрелы от Родриго в завершение первой четверти игрового часа и удар Винисиуса спустя такой же отрезка игрового времени – оба голевых момента «Реала» в первом тайме были произведениями искусства по своему замыслу, а обороны «Шахтера» при этом вроде бы и не существовало. Бразильские фланги нападения мадридцев откровенно насмехались над гостями, однако где-то за этим просматривалось и чрезмерная снисходительность хозяев.

В конце концов, «Шахтер» постепенно начал приходить в себя незадолго до ухода на перерыв, и даже успел провести одну результативную атаку. Мудрику на 39 минуте пришлось избегать офсайда в глубине центральной зоны, тогда как Михайличенко рывком занял пространство на фланге для дальнейшего выполнения подачи на Зубкова в центр штрафной. Акробатический этюд от Александра в завершение этого розыгрыша был настоящим украшением встречи, хотя и не отменял того факта, что дончане горели в защите первой половине игры.

Надежд на то, что «Реал» отступится от собственного стиля после перерыва, не было никаких. Команда Анчелотти продолжала оказывать безумное давление при первой возможности, а интенсивность создания голевых моментов кое-где была поражающей. Однако напротив уже был совсем другой «Шахтер» – так же играющий с ошибками, однако уже не робкий и уравновешенный.

Финальный свисток чуть позже известит нас о том, что за счет удачи, мастерства Трубина и умений защитников команда Йовичевича сохранит минимальное отставание от соперников, и при этом иногда будет претендовать на результативное завершение одной из контратак. Довольно динамичная игра без длительных остановок вызывала исключительно восторг, а то, что у «Реала» при этом было множество голевых моментов, это уже дело другое. В конце концов, к такому преимуществу мадридцев нас готовили еще до начала встречи.

Ответный матч между этими командами состоится уже через неделю, когда донецкий «Шахтер» будет хозяйничать на поле стадиона в Варшаве.

Лига чемпионов. Группа F.

«Реал» – «Шахтер» – 2:1

Родриго (13), Винисиус Жуниор (28) – Зубков (39)

Бондарь (55), Мудрик (92)

«Реал»: Лунин, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Чуамэни (Камавинга, 75), Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема, Родриго (Асенсио, 80).

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко (Траоре, 88), Мудрик, Судаков (Джурасек, 88), Бондаренко, Швед (Петряк, 67), Зубков (Сикан, 67).

Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Шахтер Донецк Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Шахтер отчеты
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 35
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Игорь Петров
Уровень команд конечно не сопоставим, но что интересно, по такой игре, шахтёр с бразильцами в составе, чей индивидуальный уровень мастерства на голову выше любого игрока сегодняшнего состава, мог влететь с разницей в 4-5 мячей. Отсюда вывод, командный дух бывает выше индивидуальных качеств.
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+14
Владислав Антонов
Гідна гра, без всяких автобусів. Реал мав забивати більше, але Шахтар все одно молодці. 
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+10
OKs100
Вот что значит не играли бразильцы. Если бы их не продали, счёт опять был бы 5:0
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+9
Soyer
Такими темпами Шахтеру нужно переживать, что Трубина заберут зимой
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+9
mayakovskiy1
Хорошая игра. Из Шахты через пару сезонов будет толк. Да, сегодня где то повезло, но по дурочке могли и ничейку вырвать. Моменты были. 
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+8
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BARA.bass
Как же я переживал за ШАХТЁР перед началом группы ЛЧ. Ведь с Бразильцами Шахтер умудрялся пропускать полную торбу с ТОП клубами. ТУТ уже 3 игра, и с РЕАЛОМ 2-1.БРАВО ПАРНИ..
КОМАНДА С каждой игрой прибавляет, и это самое главное, а если ещё возьмём 3 место в группе, это будет успех.
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+7
Злий Глобинець
Достойна гра Шахтаря! Видно що команда додає від гри до гри, але... Реал найсильніший клуб світу і цим все сказано. Трубін молодець. Мудрик в принципі непогано - загострював у тих небагатьох моментах, що йому випадали. Нашим не вистачало конкретики в завершальній фазі атаки, деяких підвела майстерність (Швед, Бондаренко, той же Мудрик) при виконанні ударів по воротах суперника.
Так тримати! Наші перемоги ще попереду!
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+7
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u6464u
не пали лицом в грязь и то хорошо,но надо становится мужиками,ставил на ничью, но по игре против такого Реала шансов мало.
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+6
BARA.bass
Вы о чём, какой позор? Шахтер молодая команда, собранная почти с ноля на колене, и сыграть с лучшей командой в гостях 2-1. МОЛОДЦЫ, парни боролись, да Трубин крассюк, вытянул 100%пару штук, но на то он и голкипер чтобы вытягивать. За пацанов не стыдно.
Завтра посмотрим на Динамо, посмотрим что вы запаёте.
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+6
Lion
А где  те "специалисты" что писали про разгром?
Штанки вытрушуют как обычно.....
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+4
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Віталій Яценко
Нажаль одностороння гра де Шахтар був дико фартовим. І, таки могли нічию скатати. Реал - шалений рівень футболу. Поки не бачу тих, хто за грою може скласти їм конкуренцію.
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+4
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Лавочкин
Какой позор проиграть 2-1 в Испании Реалу ,ну гордость проиграть в ЛЕ киприотам ноунеймам и занимать последнее место в ЛЕ,а у кого-то 4 очка и на втором место в ЛЧ  ,подгорайте киприоты 
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+3
Макс Максов
По рахунку відскочили... Але при мінімальній перевазі, грати на утримання. Ну така собі тактика! Та ще й Мудрик два виходи запоров!
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+2
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Злий Глобинець
Як думаєте, через тиждень в Варшаві нічию витягнемо? Адже Реал має вже 9 очок, та й перед "ель-классіко" не буде дупу рвати.
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0
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Петр Яновский
Игра далеко не равная, просто так получилось что 2-1. Посмотрим сколько очков они дальше наберут. Думаю может быть что и ни одного.
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-1
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igor shmuylo
Результат  нормальный , игра.   нет,все время отбиваться, ето не помогло. Что бы забивать надо в атаку ходить.но реал ето шатеру не дал.
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-4
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DK1961
C высоко поднятой головой? Скорее с низко опущенным автобусом. Как и в матче с немцами. Как и в матче с шотландцами. Пока везет неимоверно. Но беда Шахтера в том, что Реалу нужны ДВЕ победы, а потом на матчи НЕ С ШАХТЕРОМ может курить бамбук (и может ОТДАТЬ очки конкурентам Шахтера, ну упираться точно не будет). А с Лейпцигом и Селтиком снова автобус и расчет на везение? Ну ну...
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-9
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Виталий Тараненко
Помаранчево-чорне позорище так самовіддано боролись, що отримали за гру аж 2 жовті картки
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-14
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