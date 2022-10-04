Реал Мадрид

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Лига чемпионов
04 октября 2022, 17:14 |
354
0

Реал – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги чемпионов

04 октября 2022, 17:14 |
354
0
Реал – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В среду, 5 октября, состоится поединок группового раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Донецкий клуб третий год подряд оказался в одной группе с мадридским грандом. В предыдущих двух сезонах соперники дважды обменялись победами. Самой памятной для болельщиков «Шахтера» стала победа в Мадриде со счетом 3:2. Тогда «горняки» в первом тайме забили три безответных гола в ворота «галактикос», а после перерыва удержали победный результат.

В текущем турнире «Реал» одержал две победы и возглавляет группу F. Команда Игора Йовичевича занимает вторую позицию, набрав 4 очка (победа над РБ «Лейпциг» и ничья с «Селтиком»).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Шахтер», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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