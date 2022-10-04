Реал Мадрид

Повторение – мать учения. Пути «Реала» и «Шахтера» пересекались на групповом турнире двух предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов. Пересеклись они и на сей раз.

Пятого октября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» встретятся лидеры группы F – «Реал» и «Шахтер». После второго тура у «сливочных» в активе шесть турнирных баллов, в «горняков» - четыре.

Реал

Действующий триумфатор Кубка чемпионов начал новый евросезон подобающе своему статусу: с двух побед.

В первый игровой день чемпионской Лиги «Мадрид» на выезде переиграл «Селтик» - 3:0. Во втором туре подопечные Анчелотти на «Сантьяго Бернабеу» переиграли «Лейпциг» - 2:0.

В обоих стартовых поединках ЛЧ «сливочные» действовали «с запасом», обыгрывая соперника на классе.

В чемпионате Испании «Мадрид» тоже стартовал отлично: шесть побед в стартовых шести поединках. А всего в нынешнем сезоне на счету «сливочных» было девять побед подряд (во всех турнирах). Юбилейной, десятой виктории не получилось. В седьмом туре Ла Лиги «Реал» неожиданно потерял очки в домашнем поединке с «Осасуной» - 1:1.

В том матче впервые в нынешнем сезоне за мадридцев сыграл наш голкипер Андрей Лунин – у основного вратаря Тибо Куртуа небольшое повреждение.

Дебют украинского кипера вряд ли можно считать успешным: он получил за матч одну из самых низких оценок в команде.

Кроме Куртуа, под вопросом также участие в игре против «Шахтера» Модрича и Васкеса. А вот Бензема и Милитао уже покинули клубный «лазарет».

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»:

- У Модрича ничего серьезного. Небольшая проблема в последней игре за сборную. Лука вернется к тренировкам в понедельник. Если он будет готов, то сыграет с «Шахтером». Куртуа пройдет обследование и тогда узнаем, как он себя будет чувствовать. У него нет серьезной травмы, но увидим, сможет ли он сыграть в среду.

Шахтер

Несмотря на отток легионеров и «украинизацию» команды, требующую времени на притирку и адаптацию, «Шахтер» удачно начал новый сезон. Причем и на внутренней арене, и на международной.

В УПЛ «горняки» стартовали с ничьей – против «Металлиста-1925», однако затем одержали четыре победы подряд. И на данный момент возглавляют турнирную таблицу.

Тем не менее, нужно отметить, что стартовые четыре игры очень непросто складывались для подопечных Йовичевича. Первые три победы – очень натужные, с разницей лишь в один мяч.

«Прорвало» дончан в последнем поединке накануне визита в Мадрид – против «Металлиста», который был обыгран 6:1.

В Лиге чемпионов «горняки» стартовали феерической победой над «Лейпцигом» - 4:1. Затем в сложном поединке против «Селтика» была добыта трудная ничья 1:1.

Игор Йовичевич, главный тренер «Шахтера»:

- «Реал» - это лучший клуб мира, лучшая организация в мире, хотя «Шахтер» в плане организации не так далек от него. Но все равно преимущество на их стороне, надо признать. У «Реала» самый высокий уровень футболистов, так что будем готовиться очень серьезно. Отдадим все силы, чтобы порадовать украинских болельщиков. Будем делать все возможное. И два года назад «Шахтер» уже доказывал, что даже у топов можно забирать очки и придерживаться своего плана. Могу точно сказать, что мы будем биться с первой и до последней минуты.

Личные встречи

Предстоящая встреча станет для соперников седьмой. Все шесть предыдущих поединков состоялись совсем недавно. И все они прошли в рамках группового турнира чемпионской Лиги.

В прошлом сезоне противостояние оказалось в пользу «сливочных» - 5:0 и 2:1.

Но вот годом ранее «горняки» дважды сенсационно обыграли «сливочных» - 3:2 и 2:0.

Впервые «Шахтер» с «Реалом» встретились в сезоне 2015/2016. Оба матча закончились победами испанской команды – 4:0 и 4:3.

Прогноз

«Реал» разочаровал в крайней игре – против «Осасуны». Команда Анчелотти действовала слишком академично, слишком часто сбиваясь на банальные навесы.

В свою очередь, «Шахтер» очаровал в последнем поединке перед турне в Мадрид: команда Йовичевича разгромила «Металлист» 6:1.

Однако в данном случае не нужно недооценивать форму «Мадрида» и переоценивать возможности «Шахтера». Наставник украинского чемпиона Йовичевич, который в бытность игроком находился в структуре «Реала», дал понять, что «Реал» - явный фаворит противостояния. И с этим ничего не поделаешь.

Хозяева сильнее гостей фактически по всем игровым показателям. Если гости что-либо и смогут противопоставить, так это мотивацию и характер. Будем надеяться, что «оранжево-черные» сыграют запредельно и эмоционально.

Но, увы, победят все равно «сливочные». Предположим, 3:1.

Ориентировочные составы:

«Реал»: Лунин, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Винисиус, Бензема

«Шахтер»: Трубин, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Швед, Зубков, Сикан.

5 октября, среда