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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
05.10.2022, FT 2 : 1
Шахтер Донецк
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Лига чемпионов
05 октября 2022, 23:55 | Обновлено 06 октября 2022, 00:02
1753
1

Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2022, 23:55 | Обновлено 06 октября 2022, 00:02
1753
1
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер

5 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Шахтер».

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Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Хозяева поля открыли счет на 13-й минуте. Забил Родриго. Степаненко провалился в опорной зоне.

Галактикос забили второй мяч на 28-й минуте. Винисиус Жуниор удвоил перевес Реала, завершив быструю атаку.

В конце первого тайма Александр Зубков отыграл один мяч (1:2). Хавбек забил красивый гол в прыжке с разворота. Голевую передачу с левого фланга атаки «Шахтера» отдал Богдан Михайличенко.

ГОЛ! 1:0. Родриго, 13 мин.

ГОЛ! 2:0. Винисиус Жуниор, 28 мин.

ГОЛ! 2:1. Александр Зубков, 39 мин.

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Шахтер Донецк).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Шахтер Донецк Реал Мадрид Александр Зубков Богдан Михайличенко видео голов и обзор Лига чемпионов Реал - Шахтер Винисиус Жуниор Родриго Гоес
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Источник Sport.ua
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Игра в обороне, как и у всех наших клубов полная жесть! Реал и не напрягался.
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