Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
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5 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Шахтер».
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Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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Хозяева поля открыли счет на 13-й минуте. Забил Родриго. Степаненко провалился в опорной зоне.
Галактикос забили второй мяч на 28-й минуте. Винисиус Жуниор удвоил перевес Реала, завершив быструю атаку.
В конце первого тайма Александр Зубков отыграл один мяч (1:2). Хавбек забил красивый гол в прыжке с разворота. Голевую передачу с левого фланга атаки «Шахтера» отдал Богдан Михайличенко.
ГОЛ! 1:0. Родриго, 13 мин.
ГОЛ! 2:0. Винисиус Жуниор, 28 мин.
ГОЛ! 2:1. Александр Зубков, 39 мин.
События матча
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