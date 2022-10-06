Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка

Киевское «Динамо» активно действовало на финише трансферного окна. Кроме долгожданного Владислава Кабаева, перешедшего из «Зари», в столицу Украины перед дедлайном переехали два иностранца – ямаец Кахим Перрис и нидерландец Джастин Лонвейк. Киевляне также активно искали форварда, но, несмотря на разные слухи, атака команды Мирчи Луческу так и не была усилена.

Луческу признал ошибку

Весной «Динамо» проводило международные благотворительные матчи против европейских команд. На фоне «Базеля», «Боруссии», «Динамо» Загреб, «Фенербахче» команда Мирчи Луческу не выглядела безнадежной. Возможно, опытный румынский тренер переоценил возможности собственных игроков перед началом сезона. Решил, что имеющегося кадрового потенциала будет достаточно для УПЛ. Тем более, что главный конкурент «Шахтер» потерял почти всех своих легионеров, провел смену тренера и должен был формировать фактически новую команду.

В квалификации ЛЧ киевляне выглядели конкурентно в матчах против «Фенербахче» и «Штурма». Турки провели довольно активную трансферную кампанию, пригласили опытного тренера Жорже Жезуша. Значит, несмотря на все потери, «Динамо» могло держать определенный уровень.

Но затем произошел провал на старте сезона в УПЛ и ЛЕ. Оказалось, что без конкуренции игроки начали терять свою мотивацию. Можно говорить об усталости, отсутствии семей рядом, переездах и т.п., но главная причина в том, что игроки «Динамо» явно расслабились. Как бы они ни сыграли в предыдущем матче, они снова будут играть в следующем, потому что выбора игроков нет.

Если в обороне Луческу мог что-то варьировать и имел возможность проводить ротацию, то в атаке выпадали целые позиции. Киевляне очень мало создавали. Все стало очень плохо с форвардом. Не хватало креатива на флангах. Не хватало не только качества, но и количества, что привело к переутомлению игроков и отсутствию конкуренции.

Стало ясно: чтобы попытаться спасти сезон, команде нужна свежая кровь. Даже во время войны нужно искать новых игроков, потому что существующего состава «Динамо» недостаточно даже для УПЛ. Травма колена Николая Шапаренко заставила искать еще футболиста в середину поля.

Приговор Шепелеву с Андриевским и замена Цыганкову

С Беньямином Вербичем было понятно все еще давно. Раньше попрощаться со словенцем не удавалось из-за постоянных его травм и потом войны. С подписанием Владислава Кабаева «Динамо» ничего не проиграло, но пока и не выиграло. Здесь больше ожиданий от Самбы Диалло, который имеет больший потенциал и вернулся в Украину, потому что ему пообещали шанс в первой команде. Количественно Луческу имеет два игрока на позицию левого полузащитника. Поэтому эксперименты с Ванатом, Шепелевым и Гармашем на фланге прекратятся навсегда.

О Кахиме Перрисе нужно говорить в свете альтернативы и потенциальной замены для Виктора Цыганкова. Лидер «Динамо» не может выдержать физически весь матч и не может выдержать ритм матчей дважды в неделю. Ему нужна ротация и подмена, в противном случае начинаются травмы. Возвращение Караваева в полузащиту никак не решило проблему. Опытный игрок лучше смотрится в защите или в роли джокера.

Не забываем, что контракт Цыганкова с «Динамо» действует до конца сезона. О потенциальной замене нужно думать уже сейчас. Трансфер Цыганкова может состояться уже зимой, чтобы получить за футболиста хоть какие-то деньги. Нужен игрок, который будет иметь время на адаптацию и сможет заменить Виктора.

Кахим Перрис выделялся на фоне чемпионата Словении своими индивидуальными и скоростными качествами. Он уже адаптирован к европейскому футболу. Был на радарах «Црвены Звезды», «Динамо» Загреб, «Копенгагена», за ним также следили бельгийские и итальянские клубы. Киевляне решили вопрос благодаря лучшему финансовому предложению. Словенцы получили хорошие деньги за переход, а игрок – личный контракт. Луческу попытается развивать таланты этого футболиста. Не стоит ожидать, что Перрис будет играть сразу, много и удачно. Его будут подпускать шаг за шагом. В каких-то матчах будет выходить в старте, но чаще – 15-30 минут на замену на обоих флангах.



ФК Динамо. Кахим Пэррис

Единственная проблема – сборная Ямайки. Перелеты на другой континент отнимают очень много времени и сил. Поэтому не смог в Киеве как следует заиграть Эрик Рамирес и были проблемы у Дерлиса Гонсалеса.

Травма Шапаренко вынудила искать игрока в середину поля. Оказалось, что Владимир Шепелев и Александр Андриевский не готовы играть в основном составе. Луческу попробовал, но ничего не вышло. Это больше игроки ротации, которых все устраивает в жизни. Характеризуя обоих, нужно искать грань между «не могут» и «не хотят». У них нет желания выходить за рамки своих возможностей. Такое безразличие привело к выходу на трансферный рынок.

Здесь пригодился бывший игрок «Динамо» Александр Яковенко, сейчас работающий в агентской сфере. Он играл в киевском клубе непродолжительный период, сейчас его агентство представляет интересы Бурды, Бущана, Супряги. У него хорошие отношения с Игорем Суркисом.

Клубная селекция на фоне войны практически невозможна. Можно интересоваться игроками, но вряд ли они захотят уезжать в Украину. Поэтому все надежды на агентов, на то, что они предлагают, и их умение убедить игроков ехать в страну, где идет война. Компания Яковенко предложила вариант с Лонвейком.

Лонвейк в будущем может заменить Сидорчука

Нидерландец не смог сделать карьеру на Родине. Потому играл в Дании. Это большой плюс для «Динамо», поскольку Лонвейк уже адаптирован к погодным условиям – температура в ноябре-марте не станет для него большой проблемой. В Дании играют в силовой футбол, это очень актуально для УПЛ. Особенно сейчас, когда уровень команд упал.

Лонвейк обладает прекрасной антропометрией – 189 см - хороший рост для центрального полузащитника. Может сыграть не только в середине поля, но и на фланге, и под нападающим. Потенциально у него есть все необходимые качества, чтобы заиграть в Украине. Все зависит от его желания и терпения. Пятилетний контракт свидетельствует, что на него надеются и со временем он может стать заменой Сергею Сидорчуку, учитывая возраст капитана «Динамо».

У «Динамо» была и украинская альтернатива. Но как видим, за Егора Назарину или Владлена Юрченко даже не боролись после травмы Шапаренко. Хотя это игроки данного амплуа и подобных качеств.

С форвардом не сложилось: хороший нападающий стоит недешево и требует хороший личный контракт. Часть финансов и усилий направили на поиск замены Шапаренко, что не позволило претендовать на хоть какого-то качества форварда. Похоже, Луческу решил, что усиление середины поля приведет к увеличению моментов для нападающего. Первую часть сезона можно будет доиграть с Артемом Бесединым, Денисом Гармашем. Выздоровел Влад Кулач, который добавит конкуренции, а зимой уже можно будет более рационально подойти к этому вопросу.