Украина на Евро-2023, нулевка в Кракове, загул Вербича, соперник для Фьюри

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 27 сентября.

1A. Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове

Матч Лиги наций закончился с нужным шотландцам счетом

1B. Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты

27 сентября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги наций

1C. Мората забил. Испания вырвала победу над Португалией и вышла в полуфинал

В финале четырех сыграют Италия, Испания, Нидерланды и Хорватия

2A. Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро

Команда Петракова заняла 22-е место в рейтинге наций, а надо было 21-е

3A. Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии

Хет-трик Сикана во втором тайме принес победу нашей команде

3B. Определены все 16 участников Евро-2023 U-21. Среди них и Украина

Сборная Украины вышла в финальный раунд Евро, обыграв Словакию

4. ПЕТРАКОВ: «Были очень трудные погодные условия. Не хватило реализации»

Главный тренер сборной Украины подчеркнул, сколько было голевых моментов

5. 50 миллионов – не проблема. Ньюкасл может подписать Мудрика в январе

«Украинский Неймар» интересен многим клубам на Туманном Альбионе

6. Почти не играет. Экс-лидер Шахтера рассказал, каким видит свое будущее

Тайсон вернулся в Бразилию, но в основном сидит на скамейке запасных

7. ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной

Кажется, все серьезно

8A. Не Усик и не Джошуа. Фьюри назвал своего следующего соперника

Британец будет драться с Махмутом Чарром

8B. Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ

Украинские спортсмены не стали терпеть хамского отношения к себе и стране

9. Почему фанаты сборной Бразилии отказываются от фартовых желтых футболок

За океаном давно поняли, что футбол может являться инструментом в руках политиков

10. Динамовский тренер для динамовцев. Что нужно знать о сборной Украины U-17

В сборной Украины U-17 выступают дети известных функционеров