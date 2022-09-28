Украина на Евро-2023, нулевка в Кракове, загул Вербича, соперник для Фьюри
Главные новости за 27 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 27 сентября.
1A. Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
Матч Лиги наций закончился с нужным шотландцам счетом
1B. Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
27 сентября состоялись заключительные матчи группового раунда Лиги наций
1C. Мората забил. Испания вырвала победу над Португалией и вышла в полуфинал
В финале четырех сыграют Италия, Испания, Нидерланды и Хорватия
2A. Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
Команда Петракова заняла 22-е место в рейтинге наций, а надо было 21-е
3A. Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Хет-трик Сикана во втором тайме принес победу нашей команде
3B. Определены все 16 участников Евро-2023 U-21. Среди них и Украина
Сборная Украины вышла в финальный раунд Евро, обыграв Словакию
4. ПЕТРАКОВ: «Были очень трудные погодные условия. Не хватило реализации»
Главный тренер сборной Украины подчеркнул, сколько было голевых моментов
5. 50 миллионов – не проблема. Ньюкасл может подписать Мудрика в январе
«Украинский Неймар» интересен многим клубам на Туманном Альбионе
6. Почти не играет. Экс-лидер Шахтера рассказал, каким видит свое будущее
Тайсон вернулся в Бразилию, но в основном сидит на скамейке запасных
7. ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной
Кажется, все серьезно
8A. Не Усик и не Джошуа. Фьюри назвал своего следующего соперника
Британец будет драться с Махмутом Чарром
8B. Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
Украинские спортсмены не стали терпеть хамского отношения к себе и стране
9. Почему фанаты сборной Бразилии отказываются от фартовых желтых футболок
За океаном давно поняли, что футбол может являться инструментом в руках политиков
10. Динамовский тренер для динамовцев. Что нужно знать о сборной Украины U-17
В сборной Украины U-17 выступают дети известных функционеров
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