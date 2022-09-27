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  4. 50 миллионов – не проблема. Ньюкасл может подписать Мудрика в январе
Украина. Премьер лига
27 сентября 2022, 10:08 |
1419
2

50 миллионов – не проблема. Ньюкасл может подписать Мудрика в январе

«Украинский Неймар» интересен многим клубам на Туманном Альбионе

27 сентября 2022, 10:08 |
1419
2
50 миллионов – не проблема. Ньюкасл может подписать Мудрика в январе
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

21-летний вингер «Шахтера» Михаил Мудрик в январское трансферное окно может сменить команду.

Серьезную заинтересованность в услугах Мудрика проявляет «Ньюкасл», руководство которого зимой нацелено подписать нового вингера для усиления состава.

Ценник в 50 миллионов евро, который установили боссы «Шахтера» на своего игрока, не должен отпугнуть «сорок» от идеи завершить сделку.

Ожидается, что скауты «Ньюкасла» в ближайшее время досконально изучат Мудрика, в том числе они будут присутствовать на поединке групповой стадии Лиги чемпионов «Селтик» - «Шахтер», который запланирован на 25 октября.

Ранее итальянский журналист Фабрицио Романо сообщал, что зимой Мудрик будет связан с переходом как минимум в 15 различных клубов Европы.

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Источник inews.co.uk
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Комментарии 2
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alex73776
За 50 вже мало ,треба 80!
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Kain_X_Rain
Тут главное чтоб не за 50 млн проблема )
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