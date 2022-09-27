50 миллионов – не проблема. Ньюкасл может подписать Мудрика в январе

21-летний вингер «Шахтера» Михаил Мудрик в январское трансферное окно может сменить команду.

Серьезную заинтересованность в услугах Мудрика проявляет «Ньюкасл», руководство которого зимой нацелено подписать нового вингера для усиления состава.

Ценник в 50 миллионов евро, который установили боссы «Шахтера» на своего игрока, не должен отпугнуть «сорок» от идеи завершить сделку.

Ожидается, что скауты «Ньюкасла» в ближайшее время досконально изучат Мудрика, в том числе они будут присутствовать на поединке групповой стадии Лиги чемпионов «Селтик» - «Шахтер», который запланирован на 25 октября.

Ранее итальянский журналист Фабрицио Романо сообщал, что зимой Мудрик будет связан с переходом как минимум в 15 различных клубов Европы.