Мудрика будут связывать с переходом в 15 клубов – журналист

Журналист Sky Sport Italy Фабрицио Романо прокомментировал слухи об интересе ряда топовых европейских клубов к вингеру «Шахтера» и сборной Украины Михаилу Мудрику.

«Несмотря на растущие спекуляции, у меня сейчас нет обновленной информации о Мудрике – я думаю, что в ближайшие три месяца он будет связан с 15 клубами, и это нормально, поскольку он топ-талант, но сейчас ничего не будет решено. «Шахтер» не торопится, и я уверен, что они хотят более 45-50 миллионов евро за Мудрика… Но мы должны посмотреть, как будут складываться его выступления в Лиге чемпионов в ближайшие недели».

«Я большой поклонник игрока, которому всего 21 год, и он уже делает важные вещи в Лиге чемпионов, но в настоящее время я не могу сказать больше о том, где мы увидим его в будущем», - заявил Романо.

Накануне другой иностранный журналист Бен Джейкобс сообщил, что по его информации, президент «Шахтера» Ринат Ахметов не собирается делать скидку на Мудрика и продавать того дешевле 50 миллионов евро, если «горнякам» удастся пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.