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  4. Мудрика будут связывать с переходом в 15 клубов – журналист
Украина. Премьер лига
20 сентября 2022, 12:53 |
1255
5

Мудрика будут связывать с переходом в 15 клубов – журналист

Мнение из-за пределов Украины

20 сентября 2022, 12:53 |
1255
5
Мудрика будут связывать с переходом в 15 клубов – журналист
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Журналист Sky Sport Italy Фабрицио Романо прокомментировал слухи об интересе ряда топовых европейских клубов к вингеру «Шахтера» и сборной Украины Михаилу Мудрику.

«Несмотря на растущие спекуляции, у меня сейчас нет обновленной информации о Мудрике – я думаю, что в ближайшие три месяца он будет связан с 15 клубами, и это нормально, поскольку он топ-талант, но сейчас ничего не будет решено. «Шахтер» не торопится, и я уверен, что они хотят более 45-50 миллионов евро за Мудрика… Но мы должны посмотреть, как будут складываться его выступления в Лиге чемпионов в ближайшие недели».

«Я большой поклонник игрока, которому всего 21 год, и он уже делает важные вещи в Лиге чемпионов, но в настоящее время я не могу сказать больше о том, где мы увидим его в будущем», - заявил Романо.

Накануне другой иностранный журналист Бен Джейкобс сообщил, что по его информации, президент «Шахтера» Ринат Ахметов не собирается делать скидку на Мудрика и продавать того дешевле 50 миллионов евро, если «горнякам» удастся пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

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Источник Caughtoffside
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ZaE
Хоч би на шматки не порвали)
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+3
IgorDK
Кожен день цей мудрило, його багато на спортюа, дайте йому спокій
Ответить
+2
Хутин Пуйло
Вчера Ливер, Ньюкасл, Севилья. Сегодня кто? Реал, Барселона, Манчестер Сити?
Ответить
+2
Canadian_stallion
Пацану немедленно отключить телефон от интернета и просто пахать! 
Ответить
+1
umnuy2
он реально хорош и все это знают кто шарит-полтиник дадут стоппроцентов за него
Ответить
-3
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