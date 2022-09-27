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Греция
27 сентября 2022, 18:47 | Обновлено 27 сентября 2022, 18:48
2459
2

Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ

Украинские спортсмены не стали терпеть хамского отношения к себе и стране

27 сентября 2022, 18:47 | Обновлено 27 сентября 2022, 18:48
2459
2
Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
Facebook

Представители сборной Украины по боксу устроили протест по требованию выступать под нейтральным флагом на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в итальянском городе Монтезильвано.

Федерация бокса Украины, которую по данным единого государственного реестра возглавляет Кирилл Шевченко, сообщила, что юниоры вышли с флагом Украины и спели гимн.

«ІВА и Владимир Продивус совершили очередное нападение на украинский бокс и символы нашего государства, не дав возможности нашей юниорской сборной боксировать под украинским флагом на чемпионате Европы в Италии.

Наши спортсмены не стали терпеть такое отношение и сразу устроили протест», – говорится в сообщении ФБУ.

Украинцы Артем Марчук и Видади Зейниев не вышли на ринг в дневной сессии соревнований, победа была присуждена их соперникам.

Напомним, что Международная боксерская ассоциация приостановила деятельность Федерации бокса Украины из-за вмешательства правительства в ее работу.

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Источник Трибуна
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Andy Chak
Що за брєд в такий час, ви що там йобнулись зовсім???
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