Динамовский тренер для динамовцев. Что нужно знать о сборной Украины U-17

Сборная Украины 2006 года начала свой первый сбор. Через месяц команда начнет квалификацию на Евро. Турнир будет принимать Босния и Герцеговина. Кроме хозяев и украинцев, в первом раунде квалификации соперниками станут команды Азербайджана и Люксембурга.

Новый тренер в системе юношеских сборных Украины

В системе юношеских сборных Украины работают четыре тренера. Сергей Нагорняк с 2004 годом рождения, Олег Кузнецов - с 2005-м. Владимир Езерский летом завершил работу с игроками 2003 года.

С августа 2021 года появилось одно вакантное место. Тренер 2003 Александр Петраков пошел работать в национальную команду. Его место занял Езерский, который только выпустил 2002. Владимир Иванович, по логике, должен принимать 2006 год, но эту команду получил новый наставник в системе юношеских команд Юрий Мороз. Езерский будет работать с 2007 годом и, фактически, будет иметь год на подготовку.

Мороз – не чужая фамилия для системы юношеских сборных Украины. Он уже работал с юношами шесть лет – с 2007 по 2013 год. После чего перешел на работу в «Динамо». Самым успешным для Юрия Леонтьевича стал сезон 2016/17, когда он во главе команды U-19 навел шороха в Юношеской Лиге УЕФА. Киевляне заняли первое место в группе с «Бенфикой», «Наполи» и «Бешикташем». Потеряв всего два очка в шести матчах. Это поколение игроков, которые уже сейчас добились успеха в профессиональном футболе. Центр защиты составляла пара Денис Попов – Виталий Миколенко. На флангах играли нынешние защитники первой команды – Александр Тымчик и Влад Дубинчак. В середине поля – Николай Шапаренко, Сергей Булеца и Богдан Леднев, в атаке – Назарий Русин. На профессиональном уровне играют также Ахмед Алибеков, Денис Янаков, Евгений Смирный, Владимир Маханьков. Также к команде присоединялись Георгий Цитаишвили и Богдан Михайличенко.

В 1/16 финала сказка завершилась – 0:3 от «Аякса». У команды было только две недели совместной подготовки к матчу в Амстердаме. Часть игроков уже работали с первой командой. Мороз перешел с игроками в U-21, где работал пять лет. Юрия Леонтьевича называли одним из возможных кандидатов в первую команду, когда не было успеха у Александра Хацкевича и Алексея Михайличенко. Но не сложилось. После роспуска юношеских команд летом 2021 года с частью игроков перешел в «Черноморец», где большого успеха не добился и после смены владельцев клуба потерял работу, уступив место Роману Григорчуку.



УАФ. Юрий Мороз

Вряд ли можно назвать шагом вперед для Мороза с его опытом работы в «Динамо» и клубом УПЛ возвращение в систему юношеских сборных Украины. А вот для УАФ приглашение опытного и квалифицированного тренера в юношеский сектор является большим успехом.

Динамовская Заря

Базовая команда сборной U-17 – луганская «Заря». У луганчан сразу 13 представителей в юношеской команде. Целая команда и два запасных. На первый взгляд, это удивительно, потому что «Заря» не играет дома с 2014 года и о работе Академии говорить нельзя. Они просто набирали игроков для своих юношеских команд. После начала войны до лета клуб фактически приостановил свою работу. У взрослой команды не было никакой определенности, что уж говорить о молодежных командах.

Дело в том, что «Заря» арендовала почти всех игроков 2006 года рождения у «Динамо». 18-19 игроков 2006 года попробуют свои силы в первенстве 19-летних в составе луганчан. Формально у киевлян нет ни одного своего представителя в юношеской сборной. Луганчане сейчас базируются в Киеве. Проводят подготовку на базе «Динамо». Никуда ехать не нужно, только сменить форму. Тренирует юношескую команду «Зари» тренер из системы Академии «Динамо» Алексей Дроценко, работавший в системе столичной команды именно с 2006 годом. За вратарей отвечает тоже бывший тренер Академии «Динамо» Всеволод Романенко. Ассистент Павел Чередниченко (он находится в тренерском штабе Мороза в сборной). Различия найти не так просто. Другими словами, в «Заре» играют не только динамовские игроки, но и работают тренеры, администраторы, врачи.



УАФ

Для Евгения Геллера это возможность не тратиться на юношескую команду. Он арендовал не только игроков, но и тренерский штаб. Для «Динамо» это возможность опыта для молодых игроков. Они сейчас вряд ли могли претендовать на команду U-19 Игоря Костюка. Там еще 2005 год, тоже базовый в сборной Кузнецова, не всегда играет. Поэтому получат прекрасную школу и опыт.

Еще летом в кулуарах ходили слухи, что Мороз может возглавить сборную 2006 года, потому что там много игроков из системы «Динамо». Костяк сборной будут составлять именно динамовцы. Так сказать, динамовским игрокам нужен динамовский тренер.

В первом спарринге юношеская сборная Украины была разгромлена «Александрией» – 0:4. В первом тайме на поле вышло 9 игроков «Зари» плюс два представителя «Днепра-1». Во втором тайме уже была «солянка» из других игроков.

Суркис, Красников и «новый Цыганков»

Несмотря на возраст, у юношеской сборной Украины уже достаточно известный состав.

Основным вратарем команды должен стать сын бывшего президента УАФ и одного из владельцев «Динамо» Григория Суркиса – Вячеслав. В прошлом году о Славике уже было много разговоров, потому что время от времени он проявлял себя на уровне ДЮФЛ.

Не так давно в интервью Игорь Суркис рассказывал, что в системе «Динамо» есть игрок, который по потенциалу не хуже Цыганкова. Его удалось сберечь в системе команды. Речь о харьковчанине Кирилле Пашко. Он должен стать ведущим вингером команды.

Во время зимних сборов за первую команду «Металлиста» забивал Кирилл Дигтярь. Он может играть и флангового защитника, и вингера. Думаю, что Дигтярь может в этом сезоне уже дебютировать в УПЛ.

Еще одним представителем «Металлиста» является форвард Егор Красников. Это сын бывшего вице-президента клуба и одного из вдохновителей возрождения «Металлиста» Евгения Красникова. Сейчас Евгений Алексеевич работает спортивным директором «Днепра-1». Его сын - достаточно перспективный форвард. Обладает хорошей антропометрией. Зимой также работал с первой командой «Металлиста» на сборах. Весной был в одном из бразильских клубов.



УАФ

Весной стал известным представитель «Днепра-1» Даниил Хан. Во время первой фазы войны он находился в системе «Атлетика» Бильбао. Его называют украинским Иньестой, за хорошую работу с мячом. Он играет на позиции атакующего полузащитника.

Удивляет отсутствие Матвея Пономаренко. В прошлом сезоне он выглядел одним из лидеров 2006 года «Динамо». Пономаренко – очень талантливый игрок атаки. Может играть форварда или атакующего полузащитника. Делал дубль в ворота «Шахтера». Летом стал игроком «Зари». Я так понял, что проблема в травме.

После «Зари» вторым представителем по количеству игроков в сборной является «Металлист», у которого пять игроков. На одного меньше у «Днепра-1». У «Руха» – трое. «Шахтер» представлен двумя полузащитниками. Один игрок представляет «Колос».

Из заявленных 29 игроков в первый сбор вряд ли все дойдут до поездки в Боснию. Команда будет уменьшена до 22-25 игроков. Большинство ребят из «Металлиста» рискуют оказаться лишними. Как и игрок «Колоса», кто-то из днепрян.

Удивляет отсутствие легионеров. Нужно точно работать в этом направлении, чтобы хоть понимать их потенциал и не жаловаться, что они выбирают другие страны. Как минимум, можно было посмотреть на Эдуарда Игнатова, который является одним из лидеров юношеской команды «Падова». Клуб украинца не хочет его отпускать в другие команды, несмотря на то, что есть интерес со стороны крупных итальянских клубов, команд из Хорватии. Во время товарищеских матчей 2006 года «Динамо» в Италии Игнатов тренировался с киевлянами в Виченце. Он не выглядел хуже своих киевских сверстников. Не ясна ситуация с Владиславом Руснаком, который был в системе «Аталанты», летом находился на просмотре в английских клубах.

Команда 2005 года привлекла в свой состав трех иностранцев – сначала вратаря «Хайдука» Давида Фесюка, а уже потом во время элит-раунда Андрея Фирмана и Владислава Нагрудного из «Ювентуса» (сейчас играет за СПАЛ на правах аренды) и «Милана» соответственно. Как показала практика, первые двое каши не испортили и помогли команде Кузнецова. Как минимум, добавили глубины состава и гибкости.