Почему фанаты сборной Бразилии отказываются от фартовых желтых футболок

Сборная Бразилии по футболу, являющаяся рекордсменом по победам на чемпионатах мира (пять титулов), по праву считается одной из наиболее популярных национальных команд планеты. В разное время честь «селесао» отстаивали звезды мирового футбола, а желтая футболка стала символом побед и радости для подавляющего большинства поклонников бразильцев.

Однако в последнее время все больше и больше болельщиков сборной Бразилии предпочитают спрятать некогда горячо любимую и считавшуюся фартовой желтую футболку как можно дальше в шкаф, если и вовсе не избавиться от нее. Проблема всему – политические мотивы, ведь сторонники нынешнего президента Бразилии 67-летнего Жаира Болсонару вместе с их лидером превратили желтые футболки в один из символов своей политической силы.

Те, кто не поддерживает Болсонару, а таких по последним социологическим опросам в Бразилии все больше и больше, не хотят носить некогда любимые футболки из-за риска быть ошибочно принятыми за сторонников действующего президента страны. Культовая футбольная вещь из-за политических мотивов перестала выступать объединительным фактором для нации. Теперь от нее вынужденно отказываются…

Надо сказать, что желтая футболка не всегда была символом бразильской футбольной команды. До 1953 года «селесао» выступали в белом, после чего руководители тамошней конфедерации футбола вместе с одной из газет объявили конкурс на разработку нового дизайна футболок для национальной сборной, включив в «техническое задание» условие о том, что обновленная форма обязательно должна базироваться на цветах национального флага, потому как белые футболки не несли в себе «идею бразильской идентичности».

На конкурс было подано более 300 работ, а победителем оказался писатель, журналист, переводчик и иллюстратор Алдир Гарсия Шли, который страстно выступал за необходимость обновлений для национальной команды, проигравшей за три года до этого на своих полях титул чемпиона мира Уругваю.

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Футболка Карлоса Альберто Торреса на чемпионате мира по футболу 1970 года с автографами самого Карлоса Альберто Торреса и легендарного Пеле

Именно в желтых футболках бразильцы добыли свое первое историческое «золото» на ЧМ-1958 в Швеции, а затем добавили к нему еще четыре триумфа на турнирах в 1962 (Чили), 1970 (Мексика), 1994 (США) и 2002 (Япония / Южная Корея) годах. Кроме того, «селесао» с той поры шесть раз побеждали на Кубке Америки и четырежды оказывались триумфаторами Кубка конфедераций, упраздненного в 2019 году.

Болельщики бразильской сборной со стажем помнят, как в желтой футболке с десятым номером на спине появлялся на поле легендарный Пеле, или с «девяткой» задорно разносил оппонентов Роналдо, да и великолепного Ромарио, прославившего на турнире в США одиннадцатый номер пятью забитыми мячами, вряд ли можно вычеркнуть из памяти. Все они, а также легендарная желтая футболка, стали частью богатой и невероятно успешной футбольной истории Бразилии.

Но после победы на выборах 2018 года Жаира Болсонару, огромное количество поклонников «селесао» вынужденно отказались от традиции одеваться в желтое. По мнению специалистов по политическим технологиям, нынешний глава государства и его советники не просто так выбрали этот цвет, так как хотели сыграть на подсознании неопределившейся массы избирателей для которых желтое – это что-то связанное с победами и триумфами. Использовав легендарную футболку вместе с национальным флагом в собственных политических целях, Болсонару превратил ее в политический инструмент, что вызвало определенный раскол в обществе.

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Сторонник действующего президента Бразилии и кандидата на переизбрание Жаира Болсонару молится во время предвыборного митинга, посвященного празднованию 200-летия независимости Бразилии. Люди, одетые в цвета бразильского флага, собрались на площади Свободы в Белу-Оризонти, столице штата Минас-Жерайс в Бразилии

Что правда, Болсонару не стал первым, кто пошел по такому пути. Еще в 1970 году 28-й президент Бразилии Эмилиу Гаррастазу Медиси, пришедший к власти в результате военного государственного переворота, пытался набрать популярности в обществе за счет использования символов национальной футбольной команды. Более того, Медиси сыграл ключевую роль в увольнении с поста главного тренера «селесао» Жуана Салданьи, который вывел бразильцев на ЧМ-1970. У этого специалиста с президентом Бразилии были кардинально разные политические взгляды (Салданья был ярым коммунистом, а Эмилиу Гаррастазу Медиси установил фактически профашистский режим, требуя, среди прочего, делать ставку в спорте на светлокожих атлетов), что и привело к увольнению наставника, на место которого был назначен Марио Загалло, выигравший впоследствии с «селесао» титул чемпиона мира на турнире в Чили.

Фактически с тех времен желтая футболка воспринималась в стране как символ успеха. Бразильцы всегда носили ее с гордостью и называли одним из ключевых атрибутов национальной идентичности. Однако во время массовых беспорядков в 2013 году, вызванных среди прочего недовольством вопросами роста стоимости жизни, коррупции и жестокости полиции, желтые футболки приобрели несколько иной статус. Поклонники Болсонару, критиковавшего тогдашнюю власть в том числе и за растрату бюджетных средств на подготовку и проведение финальной части чемпионата мира 2014 года в Бразилии, носили именно желтые футболки, а всем несогласным приходилось отказываться от полюбившегося цвета и как можно реже надевать культовые футбольные вещи…

Дошло до того, что чуть более двух лет назад в Бразилии с подачи писателя и режиссера

Жоао Карлоса Ассумпкао возникла петиция к руководству футбольной конфедерации страны о замене легендарной желтой футболки на бело-синюю.

«Мы находимся в ужасной ситуации с ужасным правительством, которое попросту взяло и украло наш флаг, наши символы», - мотивировал свои требования Ассумпкао.

В итоге боссы бразильского футбола предпочли не горячиться с решениями, но Болсонару продолжил использовать желтые цвета в своих политических кампаниях. Например, в начале сентября тысячи сторонников действующего президента страны собрались на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, а также в ряде других городов, в рамках предвыборной кампании в преддверии октябрьских выборов, всего за месяц до старта розыгрыша финальной части чемпионата мира по футболу в Катаре. Многие из них, как и сам Жаир Болсонару, были одеты в желтые футболки...

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Жаир Болсонару (в центре)

Бывший президент Бразилии и главный конкурент Болсонару на ближайших выборах главы государства Луис Инасиу Лула, которому социологи предсказывают победу, раскритиковал демонстрацию оппонентов, посвященную годовщине 200-летия независимости Бразилии.

«7 сентября должно было стать днем ​​любви и союза для Бразилии. К сожалению, это не то, что происходит сегодня. Я верю, что Бразилия восстановит свой флаг, свой суверенитет и свою демократию», - написал Лула в твиттере с явным намеком на попытки Болсонару и его сторонников фактически «приватизировать» желтые цвета в политических целях.

В социальных сетях можно встретить немало постов бразильских футбольных фанатов, не поддерживающих политику Болсонару, в которых не без явного сожаления затрагивается тема невозможности как раньше одевать желтую футболку – символ национальной команды, - так как она успела стать и символом нынешней власти в стране.

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Кто знает, возможно, очень скоро все изменится и все бразильские поклонники футбола смогут снова с гордостью одеваться в желтое. Все потому, что 2 октября в стране пройдет первый тур всеобщих выборов, а на 30 октября запланирован второй тур (если, конечно, никто из претендентов на президентское кресло сразу не наберет более 50% голосов избирателей). После этого политика может либо отойти на второй план (если Болсонару сохранит власть и, что логично, на время прекратит агрессивную избирательную кампанию), либо формально отдалится от футбольных атрибутов (если Луис Инасиу Лула, не использующий желтые цвета, вернется в президенты страны), чтобы с 20 ноября хотя бы на месяц вновь объединить всех бразильцев в мечте о шестом чемпионстве для «селесао». Что правда, это вовсе не означает, что даже этот потенциальный триумф впоследствии не будет использован кем-либо в своих политических интересах. Или среди читателей еще остались те, кто искренне верит, что спорт и футбол находятся вне политики?..