Почти не играет. Экс-лидер Шахтера рассказал, каким видит свое будущее

34-летний экс-лидер атак «Шахтера» Тайсон, который в настоящее время выступает в Бразилии за «Интернасьонал», рассказал, каким видит свое ближайшее будущее.

«В тот день, когда я увижу, что больше не могу помогать «Интернасьоналу», я постучу в дверь президента, который является моим очень хорошим другом и поспособствовал моему возвращению, чтобы сказать, что я сделал все возможное. После этого я буду заниматься развитием сына. До апреля у меня есть контракт, и я его выполню. Я живу «Интернасьоналом», я люблю этот клуб. Даже если я не играю, я всегда поддерживаю команду. Я точно останусь до апреля, а потом посмотрим, что произойдет», - сказал Тайсон.

В текущем розыгрыше бразильской Серии А Тайсон провел 13 матчей (лишь 4 – в основе) из 27-ми, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.