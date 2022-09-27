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  4. Почти не играет. Экс-лидер Шахтера рассказал, каким видит свое будущее
Бразилия
27 сентября 2022, 10:27 |
1542
2

Почти не играет. Экс-лидер Шахтера рассказал, каким видит свое будущее

Тайсон вернулся в Бразилию, но в основном сидит на скамейке запасных

27 сентября 2022, 10:27 |
1542
2
Почти не играет. Экс-лидер Шахтера рассказал, каким видит свое будущее
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

34-летний экс-лидер атак «Шахтера» Тайсон, который в настоящее время выступает в Бразилии за «Интернасьонал», рассказал, каким видит свое ближайшее будущее.

«В тот день, когда я увижу, что больше не могу помогать «Интернасьоналу», я постучу в дверь президента, который является моим очень хорошим другом и поспособствовал моему возвращению, чтобы сказать, что я сделал все возможное. После этого я буду заниматься развитием сына. До апреля у меня есть контракт, и я его выполню. Я живу «Интернасьоналом», я люблю этот клуб. Даже если я не играю, я всегда поддерживаю команду. Я точно останусь до апреля, а потом посмотрим, что произойдет», - сказал Тайсон.

В текущем розыгрыше бразильской Серии А Тайсон провел 13 матчей (лишь 4 – в основе) из 27-ми, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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Тайсон Интернасьонал Бразилия
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Источник Bolavip Brasil
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Комментарии 2
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alex73776
Так хотів піти,сидів у туалеті плакав,і що отримав?він тепер навіть у себе в країні нікому не потрібен!
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