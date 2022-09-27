Почти не играет. Экс-лидер Шахтера рассказал, каким видит свое будущее
Тайсон вернулся в Бразилию, но в основном сидит на скамейке запасных
34-летний экс-лидер атак «Шахтера» Тайсон, который в настоящее время выступает в Бразилии за «Интернасьонал», рассказал, каким видит свое ближайшее будущее.
«В тот день, когда я увижу, что больше не могу помогать «Интернасьоналу», я постучу в дверь президента, который является моим очень хорошим другом и поспособствовал моему возвращению, чтобы сказать, что я сделал все возможное. После этого я буду заниматься развитием сына. До апреля у меня есть контракт, и я его выполню. Я живу «Интернасьоналом», я люблю этот клуб. Даже если я не играю, я всегда поддерживаю команду. Я точно останусь до апреля, а потом посмотрим, что произойдет», - сказал Тайсон.
В текущем розыгрыше бразильской Серии А Тайсон провел 13 матчей (лишь 4 – в основе) из 27-ми, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
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