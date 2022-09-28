Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
Команда Петракова заняла 22-е место в рейтинге наций, а надо было 21-е
9 октября в немецком Франкфурте пройдет жеребьевка квалификации Евро-2024. Во время процедуры жеребьевки сборная Украины будет посеяна из 3-й корзины.
Чтобы попасть во вторую корзину, сборной Украины надо было в рейтинге занять место не ниже 21-го (так как Германия, хозяин Евро-2022, не будет проходить отбор и не учитывается в рейтинге).
Однако команде Александра Петракова не удалось выиграть группу B1 Лиги наций, и сине-желтых опередила Шотландия. Не удалось и стать лучшей второй командой среди четырех групп дивизиона B. Дело в том, что у Финляндии лучше показатели, если не учитывать встречи с аутсайдером каждой группы. У Украины получилось 22-е место в рейтинге, и сине-желтые будут сеяться из третьей корзины.
Корзины для жеребьевки Евро-2024
- Корзина 1 (финалисты Лиги наций): Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия.
- Корзина 1: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.
- Корзина 2: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.
- Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.
- Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.
- Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.
- Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.
Порядок жеребьевки Евро-2024
Из 55 ассоциаций-членов УЕФА 53 сборные команды примут участие в квалификации Евро-2024. Команда хозяев, сборная Германии, прошла напрямую в финальный турнир. 20 сентября было подтверждено, что россия не имеет права участвовать в соревнованиях УЕФА после вторжения в Украину.
53 национальные команды распределены по 6 корзинам на базе общего рейтинга Лиги наций УЕФА 2022/23. Во время жеребьевки будут сформированы 10 групп по 5 или 6 команд.
Четыре участника финала четырех Лиги наций (Италия, Испания, Нидерланды, Хорватия) будут помещены в специальную корзину и распределены по группам A–D, в которых будет всего 5 команд. Им предстоит сыграть только 8 матчей квалификации (а не 10), оставив два свободных игровых дня для финала четырех Лиги наций, который пройдет в июне 2023 года.
В финальном раунде Евро-2024 к сборной Германии присоединятся по 2 лучших команды из 10 групп квалификации, плюс три путевки будут разыграны в плей-офф.
Итоговый рейтинг Лиги наций после 4 туров
- Команды 01–11 формируют корзину 1 при жеребьевке квалификации Евро-2024
- Команды 12–21 формируют корзину 2 при жеребьевке квалификации Евро-2024
- Команды 22–31 формируют корзину 3 при жеребьевке квалификации Евро-2024
- Команды 33–42 формируют корзину 4 при жеребьевке квалификации Евро-2024
- Команды 43–52 формируют корзину 5 при жеребьевке квалификации Евро-2024
- Команды 53–55 формируют корзину 6 при жеребьевке квалификации Евро-2024
- Германия (как хозяин) [10] и дисквалифицированная рф [32] в рейтинге не учитываются
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сенсации не случилось
Стартовые составы матча Лиги наций