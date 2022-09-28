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Чемпионат Европы
28 сентября 2022, 00:55 | Обновлено 28 сентября 2022, 01:51
1246
2

Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро

Команда Петракова заняла 22-е место в рейтинге наций, а надо было 21-е

28 сентября 2022, 00:55 | Обновлено 28 сентября 2022, 01:51
1246
2
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

9 октября в немецком Франкфурте пройдет жеребьевка квалификации Евро-2024. Во время процедуры жеребьевки сборная Украины будет посеяна из 3-й корзины.

Чтобы попасть во вторую корзину, сборной Украины надо было в рейтинге занять место не ниже 21-го (так как Германия, хозяин Евро-2022, не будет проходить отбор и не учитывается в рейтинге).

Однако команде Александра Петракова не удалось выиграть группу B1 Лиги наций, и сине-желтых опередила Шотландия. Не удалось и стать лучшей второй командой среди четырех групп дивизиона B. Дело в том, что у Финляндии лучше показатели, если не учитывать встречи с аутсайдером каждой группы. У Украины получилось 22-е место в рейтинге, и сине-желтые будут сеяться из третьей корзины.

Корзины для жеребьевки Евро-2024

  • Корзина 1 (финалисты Лиги наций): Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия.
  • Корзина 1: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.
  • Корзина 2: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.
  • Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.
  • Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.
  • Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.
  • Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Порядок жеребьевки Евро-2024

Из 55 ассоциаций-членов УЕФА 53 сборные команды примут участие в квалификации Евро-2024. Команда хозяев, сборная Германии, прошла напрямую в финальный турнир. 20 сентября было подтверждено, что россия не имеет права участвовать в соревнованиях УЕФА после вторжения в Украину.

53 национальные команды распределены по 6 корзинам на базе общего рейтинга Лиги наций УЕФА 2022/23. Во время жеребьевки будут сформированы 10 групп по 5 или 6 команд.

Четыре участника финала четырех Лиги наций (Италия, Испания, Нидерланды, Хорватия) будут помещены в специальную корзину и распределены по группам A–D, в которых будет всего 5 команд. Им предстоит сыграть только 8 матчей квалификации (а не 10), оставив два свободных игровых дня для финала четырех Лиги наций, который пройдет в июне 2023 года.

В финальном раунде Евро-2024 к сборной Германии присоединятся по 2 лучших команды из 10 групп квалификации, плюс три путевки будут разыграны в плей-офф.

Итоговый рейтинг Лиги наций после 4 туров

  • Команды 01–11 формируют корзину 1 при жеребьевке квалификации Евро-2024
  • Команды 12–21 формируют корзину 2 при жеребьевке квалификации Евро-2024
  • Команды 22–31 формируют корзину 3 при жеребьевке квалификации Евро-2024
  • Команды 33–42 формируют корзину 4 при жеребьевке квалификации Евро-2024
  • Команды 43–52 формируют корзину 5 при жеребьевке квалификации Евро-2024
  • Команды 53–55 формируют корзину 6 при жеребьевке квалификации Евро-2024
  • Германия (как хозяин) [10] и дисквалифицированная рф [32] в рейтинге не учитываются

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Nordenus
Вот весело будет, если Англия или Франция выпадет со второй корзины, с нашей удачей то... Будут сто раз вспоминать, этот матч проти Шотландцев
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