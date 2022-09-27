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  4. ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной
Украина. Премьер лига
27 сентября 2022, 15:10 |
1204
3

ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной

Кажется, все серьезно

27 сентября 2022, 15:10 |
1204
3
ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной
ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Бывший игрок киевского «Динамо» Беньямин Вербич попал в неприятную ситуацию.

Неизвестный аккаунт в твиттере начал публиковать фото и видео его загула во время пребывания на тренировочном сборе со сборной Словении.

На это отреагировала жена Вербича – украинская модель Playboy Альвина Царенко (Лалли).

«В нашей команде точно замена. Это п*****, ребята. Стыдно за тебя, Беньямин», – написала в сторис жена футболиста.

Отметим, что у пары есть общий сын. Вербич летом подписал контракт с греческим «Панатинаикосом».

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Беньямин Вербич скандал lifestyle Панатинаикос сборная Словении по футболу
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Комментарии 3
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Gargantua
скорее всего это и причина того, что он в Динамо деградировал. Когда пришел то играл на хорошем уровне. А потом все хуже и хуже. 
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