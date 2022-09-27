ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной

Бывший игрок киевского «Динамо» Беньямин Вербич попал в неприятную ситуацию.

Неизвестный аккаунт в твиттере начал публиковать фото и видео его загула во время пребывания на тренировочном сборе со сборной Словении.

На это отреагировала жена Вербича – украинская модель Playboy Альвина Царенко (Лалли).

«В нашей команде точно замена. Это п*****, ребята. Стыдно за тебя, Беньямин», – написала в сторис жена футболиста.

Отметим, что у пары есть общий сын. Вербич летом подписал контракт с греческим «Панатинаикосом».