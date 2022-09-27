ВИДЕО. У нас замена. Жена Вербича отреагировала на его загул в сборной
Кажется, все серьезно
Бывший игрок киевского «Динамо» Беньямин Вербич попал в неприятную ситуацию.
Неизвестный аккаунт в твиттере начал публиковать фото и видео его загула во время пребывания на тренировочном сборе со сборной Словении.
На это отреагировала жена Вербича – украинская модель Playboy Альвина Царенко (Лалли).
«В нашей команде точно замена. Это п*****, ребята. Стыдно за тебя, Беньямин», – написала в сторис жена футболиста.
Отметим, что у пары есть общий сын. Вербич летом подписал контракт с греческим «Панатинаикосом».
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