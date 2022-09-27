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Лига наций
Португалия
27.09.2022, FT 0 : 1
Испания
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Лига наций
27 сентября 2022, 23:45 | Обновлено 28 сентября 2022, 00:39
768
1

Мората забил. Испания вырвала победу над Португалией и вышла в полуфинал

В финале четырех сыграют Италия, Испания, Нидерланды и Хорватия

27 сентября 2022, 23:45 | Обновлено 28 сентября 2022, 00:39
768
1
Мората забил. Испания вырвала победу над Португалией и вышла в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 27 сентября, в Браге состоялся поединок последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Испании обыграла команду Португалии.

Испанцам нужна была только победа, и им удалось достичь этой цели. Победу принес гол Альваро Мораты на 88-й минуте игры.

Испания набрала 11 очков и опередила главного соперника на один балл. У Португалии 10 пунктов и второе место.

В финале четырех сыграют: Италия, Испания, Нидерланды и Хорватия. Финальный раунд Лиги наций состоится 14–18 июня 2022 года.

Лига наций. Группа A2

6-й тур, 27 сентября, Брага

Португалия – Испания – 0:1

Гол: Мората, 88.

Швейцария – Чехия – 2:1

Турнирная таблица

ГОЛ! 0:1. Мората, 88 мин.

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
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Источник Sport.ua
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realpidrid
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