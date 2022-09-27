Мората забил. Испания вырвала победу над Португалией и вышла в полуфинал
В финале четырех сыграют Италия, Испания, Нидерланды и Хорватия
Во вторник, 27 сентября, в Браге состоялся поединок последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Испании обыграла команду Португалии.
Испанцам нужна была только победа, и им удалось достичь этой цели. Победу принес гол Альваро Мораты на 88-й минуте игры.
Испания набрала 11 очков и опередила главного соперника на один балл. У Португалии 10 пунктов и второе место.
В финале четырех сыграют: Италия, Испания, Нидерланды и Хорватия. Финальный раунд Лиги наций состоится 14–18 июня 2022 года.
Лига наций. Группа A2
6-й тур, 27 сентября, Брага
Португалия – Испания – 0:1
Гол: Мората, 88.
Швейцария – Чехия – 2:1
Турнирная таблица
ГОЛ! 0:1. Мората, 88 мин.
Видеообзор матча
События матча
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