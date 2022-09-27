Мората забил. Испания вырвала победу над Португалией и вышла в полуфинал

Во вторник, 27 сентября, в Браге состоялся поединок последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Испании обыграла команду Португалии.

Испанцам нужна была только победа, и им удалось достичь этой цели. Победу принес гол Альваро Мораты на 88-й минуте игры.

Испания набрала 11 очков и опередила главного соперника на один балл. У Португалии 10 пунктов и второе место.

В финале четырех сыграют: Италия, Испания, Нидерланды и Хорватия. Финальный раунд Лиги наций состоится 14–18 июня 2022 года.

Лига наций. Группа A2

6-й тур, 27 сентября, Брага

Португалия – Испания – 0:1

Гол: Мората, 88.

Швейцария – Чехия – 2:1

Турнирная таблица

ГОЛ! 0:1. Мората, 88 мин.

Видеообзор матча