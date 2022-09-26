Португалия – Испания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
В пиренейском дерби будет разыграна путевка в финал четырех
Во вторник, 27 сентября, в Браге состоится поединок заключительного тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Португалии примет национальную команду Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Португалия
Команда Фернанду Сантуша по итогам пяти сыгранных туров имеет в активе 10 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу группы A2, опережая сборную Испании, которая идет второй, на два очка. На старте розыгрыша пиренейское дерби завершилось вничью со счетом 1:1, а затем португальцы одержали три победы и потерпели единственное поражение от Швейцарии (0:1).
На прошлой неделе Криштиану Роналду и компания играли на выезде с Чехией и одержали более чем уверенную победу – 4:0. Причем сам Роналду отличиться голом не смог, хоть и отыграл поединок полностью, но отдал результативную передачу. В последнее время 37-летний форвард не показывает былой результативности, однако его опыт всегда играет ключевую роль.
Испания
«Красная Фурия» имеет все шансы выйти в финал четырех Лиги наций. Для этого необходимо просто побеждать Португалию в заключительном туре. Но португальцев устроит даже ничья, а потому они изначально имеют гораздо лучшие шансы. Кроме того, испанцы в последнее время играют не очень удачно, что доказало поражение от Швейцарии (1:2) на прошлой неделе.
Прописку в элитном дивизионе команда Луиса Энрике себе уже гарантировала, так что с турнирной точки зрения разница между поражением и ничьей в предстоящем матче минимальная. Букмекеры больше верят в Португалию, однако явного фаворита в противостоянии нет. Если испанцам удастся забить первыми, то чаши весов сразу склонятся в их сторону.
Ориентировочные составы
Португалия: Кошта – Далот, Диаш, Перейра, Руй, Невеш, Карвальо, Силва, Фернандеш, Леау, Роналду.
Испания: Симон – Аспиликуэта, Гарсия, Торрес, Альба, Льоренте, Бускетс, Родри, Торрес, Мората, Сарабия.
27 сентября, вторник
|Португалия – Испания
|Брага. «Муниципальный стадион». 21:45
|ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 2:1
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