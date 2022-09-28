Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия – Испания – 0:1. Победный мяч Мораты. Видео гола и обзор матча
Лига наций
Португалия
27.09.2022, FT 0 : 1
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
28 сентября 2022, 01:42 | Обновлено 28 сентября 2022, 01:59
36
0

Португалия – Испания – 0:1. Победный мяч Мораты. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

28 сентября 2022, 01:42 | Обновлено 28 сентября 2022, 01:59
36
0
Португалия – Испания – 0:1. Победный мяч Мораты. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 27 сентября, в Браге состоялся поединок последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций, в котором сборная Испании обыграла команду Португалии.

Испанцам нужна была только победа, и им удалось достичь этой цели. Победу принес гол Альваро Мораты на 88-й минуте игры.

Испания набрала 11 очков и опередила главного соперника на один балл. У Португалии 10 пунктов и второе место.

Лига наций. Группа A2

6-й тур, 27 сентября, Брага

Португалия – Испания – 0:1

Гол: Мората, 88.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Мората, 88 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
По теме:
Коуч Шотландии признался, как настроил футболистов на матч с Украиной
ПЕТРАКОВ: «Были очень трудные погодные условия. Не хватило реализации»
Стали известны оценки за матч Украина – Шотландия. Ярмоленко один из худших
сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу Альваро Мората Лига наций видео голов и обзор Португалия - Испания
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Швейцария обыграла Чехию и осталась в элите
Футбол | 28 сентября 2022, 00:05 2
Швейцария обыграла Чехию и осталась в элите
Швейцария обыграла Чехию и осталась в элите

Сенсации не случилось

Не Усик и не Джошуа. Фьюри назвал своего следующего соперника
Бокс | 27 сентября 2022, 09:40 10
Не Усик и не Джошуа. Фьюри назвал своего следующего соперника
Не Усик и не Джошуа. Фьюри назвал своего следующего соперника

Британец будет драться с Махмутом Чарром

Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
Футбол | 28.09.2022, 00:23
Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
Будущее сборной и Петракова, конфликт в Динамо, откровенные признания Усика
Другие виды | 27.09.2022, 06:01
Будущее сборной и Петракова, конфликт в Динамо, откровенные признания Усика
Будущее сборной и Петракова, конфликт в Динамо, откровенные признания Усика
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Футбол | 27.09.2022, 20:23
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
27.09.2022, 17:43 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Словакия U-21
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2023 Украина U-21 – Словакия U-21
27.09.2022, 11:33
Футбол
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
Англичане стукнули дверью. Устроив триллер с немцами, попрощались с Лигой A
26.09.2022, 23:42 4
Футбол
На фронте пропал без вести бывший голкипер юношеской сборной Украины
На фронте пропал без вести бывший голкипер юношеской сборной Украины
27.09.2022, 01:49
Война
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Украденный у оккупантов танк передали в ВСУ»
26.09.2022, 07:32 1
Футбол
Фьюри рассказал, за сколько раундов уничтожит Усика
Фьюри рассказал, за сколько раундов уничтожит Усика
26.09.2022, 10:58 1
Бокс
Где смотреть матч Лиги наций Украина – Шотландия
Где смотреть матч Лиги наций Украина – Шотландия
27.09.2022, 12:05
Футбол
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
Стала известна заявка Украины на матч против Шотландии
27.09.2022, 09:55 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности