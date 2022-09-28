САНТУШ: «В первом тайме мы создали пару моментов, а Испания – ничего»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от Испании (0:1) в решающем матче 6-го тура Лиги наций:

«Команда очень организованно играла в первом тайме. Мы хорошо смотрелись, несмотря на то, что испанцы больше владели мячом. Но мы должны были больше комбинировать с мячом, чтобы растягивать соперника, и создавать больше давления. В первом тайме мы создали пару моментов, в то время как Испания не создала ничего».

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш:

«Испанцы гораздо больше владели мячом, но мы очень организованно действовали в обороне и в единоборствах. Мы хотели воспользоваться своими сильными сторонами, когда у нас появлялась возможность. Но у нас не получилось. Таков футбол. Мы пропустили в самом конце матча. Теперь нужно двигаться дальше, других вариантов нет».

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Мората, 88 мин.