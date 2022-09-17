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17 сентября 2022, 07:55 | Обновлено 17 сентября 2022, 08:20
1032
0

Проигрыш в Кубке Дэвиса, соккерный успех, Мудрик нужен Милану и Реалу

Главные новости за 16 сентября на Sport.ua

17 сентября 2022, 07:55 | Обновлено 17 сентября 2022, 08:20
1032
0
Проигрыш в Кубке Дэвиса, соккерный успех, Мудрик нужен Милану и Реалу
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 16 сентября.

1A. Украина обыграла Словению в непростом матче и вышла в четвертьфинал ЧМ
В 1/4 финала соперником Украины будет победитель пары Германия – Венгрия

1B. В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
На чемпионате мира по socca в Будапеште завершился групповой раунд

2. Украина – Венгрия. Фучович добыл решающее очко, обыграв Белобородько
Сборная Украины проиграла, выжав максимум из того состава, который удалось собрать

3. Сборная Украины по футзалу одержала победу над командой Молдовы
На днях подопечные Александра Косенко сыграют в турнире трех наций

4A. Шанс всей жизни. В Реале хотят оценить Мудрика в очных матчах с Шахтером
У молодого вингера будет возможность показать «товар лицом»

4B. Источник: еще один европейский топ-клуб нацелился на Мудрика
Вингер «Шахтера» попал в сферу интересов «Милана»

5A. ФОТО. Сборная Украины собралась в Варшаве и провела первую тренировку
Задержался рейс из Ларнаки, которым прилетели Довбик и Пихаленок

5B. Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
Защитник лондонского «Арсенала» травмировался

6. УЕФА открыл дело на Селтик из-за скандального баннера на матче с Шахтером
Шотландский клуб могут строго наказать за выходку фанатов

7A. Динамо интересовалось двумя игроками атаки из чемпионата Польши
Суммы, затребованные в качестве отступных, оказались неподъемными для киевлян

7B. Динамо пытается подписать 30-летнего форварда сборной Турции – источник
На осуществлении сделки якобы настаивает коуч киевлян Мирча Луческу

7C. Цыганков – самый высокооплачиваемый игрок Динамо. За ним – Сидорчук
У Виктора Цыганкова около 2 млн евро в год

8A. Битва гигантов. Определены финалисты Евробаскета-2022
В решающем матче чемпионата Европы сыграют Испания и Франция

8B. Без шансов. Франция уничтожила Польшу на пути в финал Евробаскета
Сказка сборной Польши завершилась в полуфинале

9A. Кривбасс – это про яркую обертку. Результаты в таком формате не обязательны
Блогер Sport.ua – о старте клуба из Кривого Рога в УПЛ

9B. Динамо: дела плачевны, перспективы туманны
Валерий Василенко – о затянувшемся кризисе «бело-голубых»

9C. ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
Наставник «Динамо» считает, что ошибки команды лежат в области психологии

10. Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
«Днепр-1» порадовал первой победой, а вот «Динамо» снова потерпело фиаско

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Источник Sport.ua
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