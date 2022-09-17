Национальная сборная Украины собралась в Варшаве и провела первую тренировку. На обед в расположение сборной Украины в варшавском отеле Mariott прибыли вызванные игроки «Динамо» и «Шахтера», которые провели свои еврокубковые матчи в Польше.

Горняки играли в Варшаве, поэтому просто переехали из другой гостиницы или из временного жилья в польской столице, а киевляне преодолели путь из Кракова, который забрал около 3,5 часов. Рейсом из Дубая прилетел выступающий в эмиратском «Аль-Айне» Андрей Ярмоленко.

Опоздал рейс из Ларнаки, которым летели днепряне Артем Довбик и Александр Пихаленок, поэтому игроки СК «Днепр-1» не успели на вечернюю тренировку и встретились с партнерами по сборной уже после возвращения тех из занятия, которое состоялось на стадионе клуба четвертого польского дивизиона. » (Варшава).

Тренировка носила восстановительный характер. Главный тренер Александр Петраков решил не разделять команду на группы, поэтому все полевые игроки работали вместе. Основная задача, поставленная коучем, – как следует восстановиться после клубных игр, чему помогут процедуры после тренировки, и психологически переключиться на работу в национальной команде.

После пробежки и упражнений полевые игроки сыграли в теннисбол. В то же время тренер вратарей Вячеслав Кернозенко провел полноценное занятие с тремя голкиперами, присутствующими сейчас в лагере сине-желтых – Анатолием Трубиным, Дмитрием Ризныком и Евгением Волынцем.

Как всегда, ребята рады видеть друг друга после длительной паузы и с большим энтузиазмом и желанием приступили к работе. 17 сентября сине-желтые снова будут тренироваться вместе и это уже будет совершенно другая работа.

ФОТО. Сборная Украины собралась в Варшаве и провела первую тренировку

Состав сборной Украины

Вратари: Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк), Евгений Волынец («Колос» Ковалевка).

Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Илья Забарный (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – «Шахтер» Донецк), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Тарас Качараба («Славия», Чехия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все – «Шахтер» Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба – «Динамо» Киев), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1» Днепр), Андрей Ярмоленко («Аль-Айн», ОАЭ), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Виктор Коваленко («Специя», Италия), Даниил Игнатенко («Бордо», Франция).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (СК Днепр-1 Днепр).