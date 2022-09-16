Динамо: дела плачевны, перспективы туманны
Валерий Василенко – о затянувшемся кризисе «бело-голубых»
Поражение «Динамо» в первом туре группового турнира Лиги Европы от «Фенербахче» лично я воспринял с пониманием. Еще когда эти две команды играли в квалификации другой Лиги – чемпионской – сложилось устойчивое впечатление, что команда Жезуса сильнее команды Луческу.
Сильнее немного, самую малость. Но сильнее. И если в первом случае динамовцам, окромя воли и характера, помогла (от слова очень) и удача, то во втором случае, без сопутствующей Фортуны для «бело-синих», «канарейки» просто взяли свое. Грубо так взяли, некрасиво. Но, по большому счету, заслужено.
Но вот на игру против АЕК Ларнака были иные планы. И ожидания. Несмотря на уверенную победу команды из Ларнаки в недавнем противостоянии с «Днепром-1», не сложилось впечатление, что киприоты выше классом «днепрян». Просто тогда команда Кучера была очевидно «разобранной». Да и новичок-голкипер чудил постоянно. У «Динамо» же – сбитый состав, опытнейший тренер, да и общий уровень исполнителей, если быть объективным, все равно выше.
ФК Динамо
Увиденное в краковском поединке повергло меня в уныние. Мне показалось, что «Динамо» словно продолжает играть против «Львова»: команда семенит по полю пешком, ускоряется лишь от случая к случаю, командной скорости вообще нет. И если львовян при такой игре удалось победить – прежде всего потому, что соперник оказался отчетливо незатейливым, но сейчас план на игру «бело-синих», если он вообще был, не сработал.
Можно, как Дубинчак, сетовать на тяжелое поле, можно, как Луческу, уповать на грешность судейской бригады и ВАР, но все эти аргументы, которые могли бы сыграть в пользу проигравших при прочих, куда более красивых обстоятельствах, сейчас выглядят откровенными отмазками.
Отмазками, прежде всего, потому, что «Динамо» не заслужило на победу. Точнее, так: не наиграло. Если вынести за скобки отмененный гол Буяльского, то из позитива можно вспомнить, разве что, шальной удар Сироты. И все.
***
Перед игрой динамовский наставник в очередной – уже энный раз – сетовал на сложность логистики. И на травмы Шапаренко и Бущана. Но, в то же время, заикнулся о том, что нужно побеждать оппонента.
Сложности «передвижения» в конкретном случае нужно воспринимать, как должное, ведь вся страна сейчас передвигается в подобном ритме. Даже еще хуже. Но, видится, ни динамовский тренер, ни его подопечные так не считают. Жаль, коли так.
Жаль, что выбыли на длительные сроки Жора и Коля. Это действительно потери: и для «столичных», и для сборной Украины, которой совсем скоро играть решающие матчи Лиги Наций. Но, снова же, в данном случае позволю себе претензии в адрес динамовского руководства, не сделавшего ровным счетом ничего в межсезонье, чтобы хотя бы как-то укрепить команду. Уверен, и никто меня не убедит в обратном, что это можно было сделать. Даже малой кровью. Почему не сделали – ну, по всей видимости, уверовали в сыгранность и профессионализм команды, квалификацию и везучесть тренера.
Команда на поверку оказалась очень уязвимой. Как тот глиняный колос, она рухнула при первом же серьезном «шухере». Новая кровь ее бы основательно взбодрила. Но ее практически не оказалось в наличии. Да, Кабаев «на флажке» пришел на проблемную позицию, но вот дыру в атаке так и не заклеили. Уж извините, но приобретение на том же «флажке» некоего Парриса – это попытка в горящем доме заменить занавески.
ФК Динамо. Мирча Луческу
Теперь о тренере. К действиям Мирчи Луческу в матчах против «Фенербахче» (в первом случае) и «Штурма» лично у меня как болельщика претензий не может быть по определению. Да, нюансы были – типа несвоевременных (на мой взгляд) замен, но итоговый результат все эти и другие нюансы перешиб.
Но чем дальше в лес – тем очевиднее «негаразды». Кроме «ора» Мирчи на тренерском мостике – и в адрес судей, и в сторону своих подопечных – не видно, чтобы он своевременно вносил коррективы в игру. В последних шести играх его команда играла, словно с чистого листа: авось, небось, как-нибудь.
Что касается последнего поединка – против АЕК – то к непонятной тактике добавилась и непонятная волокита относительно замен. Чего он так откровенно «тянет резину»? Те, кто на замене, еще хуже? Но ведь хуже просто быть не может!
***
И еще. Видится, что фарт, удача, чуйка – назовите, как хотите, - сейчас просто покинули Мистера. У него почти всегда в арсенале был такой аргумент, который при прочих равных играл в его пользу. Сейчас, похоже, госпожа удача решила поменять прописку.
И сразу рухнуло все. Типа сгорел сарай – гори и хата.
Если эта ветренная госпожа не вернется к седовласому динамовскому рулевому, его команде придется очень и очень сложно. И «по жизни», то есть на протяжении всего сезона, и особенно в нынешней Лиги Европы, где предстоит спарка с более сильным, нежели до этого, оппонентом.
Я понимаю, что сейчас увольнять тренера – не очень подходящий момент. В смысле, для Суркисов. Потому что в таком случае они просто переложат свою вину на чужие плечи, и это будет очень показательно и некрасиво. Тем более, что, по словам Игоря Михайловича, он абсолютно доверяет своему тренеру.
А коль так, придется пересовывать «койки». То есть, «перетряхивать» состав. Состав, потерявший веру в непогрешимость тренера. И искру в глазах.
Мне откровенно жаль «Динамо» в сложившейся ситуации. Но они сами в ней виноваты.
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