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Лига Европы
Динамо Киев
15.09.2022, FT 0 : 1
АЕК Ларнака
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Лига Европы
15 сентября 2022, 23:52 | Обновлено 16 сентября 2022, 01:09
3858
83

На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок

Судьбу матча решил удар со штрафного

15 сентября 2022, 23:52 | Обновлено 16 сентября 2022, 01:09
3858
83
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
ФК Динамо Киев

Проблемы киевского «Динамо» на старте сезона должны были беспокоить каждого болельщика, хоть немного озабоченного будущим футбола страны, потому что коллектив Мирчи Луческу на ровном месте оказался в одном из крупнейших игровых кризисов за всю свою новейшую историю. Пять подряд поражений – об этой цепочке неудачных выступлений столичного клуба не говорил только ленивый, однако это никоим образом не освобождало «бело-синих» от необходимости получать зачетные баллы в рейтинг нашей ассоциации среди стран-членов УЕФА.

Матч второго тура Лиги Европы против кипрского АЕК Ларнака был отличным поводом для того, чтобы «Динамо» начало победный путь в довольно интересной группе B, где киевляне уже успели уступить турецкому «Фенербахче» (1:2), тогда как соперники по отчетной дуэли проиграли противостояние французскому «Ренну» с таким же счетом. Международные баталии команда Мирчи Луческу должна была проводить за пределами родной страны из-за продолжающейся полномасштабной агрессии, однако соседняя Польша вновь гостеприимно встретила украинский коллектив, предоставив для пользования стадион «МКС Краковия» в Кракове.

«Динамо» точно имело полную информацию о текущем положении дел у соперников, потому что недавно они играли в плей-офф квалификации этого турнира против днепровского «Днепра-1», поэтому румынский специалист имел возможность при необходимости позвонить Александру Кучеру за советами. Воспользовался ли этой возможностью опытный специалист – никто не знает. Тем не менее, все мы в итоге увидели зрелищный выстрел со штрафного в центральной зоне от Дьюрчо, который уже на восьмой минуте открыл счет в этой игре.

Обнадеживающе в собственных быстрых атаках начинали игру киевляне, однако результативный выстрел от соперников избавил их от надежд на комфортную игру на чужой половине. АЕК не собирался закрываться вблизи штрафной, поэтому при первой возможности защита хозяев должна была догонять быстрых исполнителей линии атаки в составе соперников. Определенным образом «бело-синим» удалось быстро привыкнуть к такому футболу, и уже в завершение первого получаса игрового времени Буяльский выстрелом с левого фланга штрафной завершил комбинацию с участием Дубинчака.

Однако прицельный удар в дальний угол в итоге оказался незасчитанным, потому что VAR помог увидеть офсайд у флангового защитника в подготовительной фазе атаки. Поскольку отыграться в сложившейся ситуации не получилось, киевляне не оставляли попыток совершать выпады на чужие ворота, однако до перерыва слишком медленный футбол в их исполнении практически не оставлял надежд на изменение положения дел на табло. Соперники тем временем, как казалось, вообще не знали усталости, потому что продолжали бежать к чужим воротам даже при незначительных намеках на угрозу.

Во вторую половину игры Луческу решил выпустить на поле Артема Беседина для того, чтобы хотя бы кто-то цеплялся за мяч в чужой штрафной. Но ведь для этого киевляне должны, сначала, добраться до завершающей фазы атак, а в этом контексте все было даже хуже недавней игры против «Львова» (1:0). Неудачный удар головой от Сироты в завершение подачи углового и его дальний авантюрный выстрел над воротами – вот и все, что создали игроки «Динамо». Соперники тем временем в атаку почти не ходили, потому что на этот раз команду Луческу даже добивать не было необходимости.

В следующем туре киевское «Динамо» сыграет в гостях против французского «Ренна», а кипрский АЕК Ларнака совершит визит к турецкому «Фенербахче».

Лига Европы. Группа В.

«Динамо» – АЕК Ларнака – 0:1

Дьюрчо (8)

Андриевский (35), Сидорчук (76) – Гарсия (42), Мамас (44), Понс (63), Пирич (83)

«Динамо»: Бойко, Дубинчак, Сирота, Забарный, Кендзера (Караваев, 67), Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 68), Буяльский, Кабаев (Ванат, 84), Цыганков, Гармаш (Беседин, 46).

АЕК Ларнака: Пирич, Гарсия, Томович, Миличевич, Кипрос, Мамас (Ойер, 64), Понс (Наум, 74), Альтман, Тричковски (Густаву, 64), Дьюрчо (Энглезу, 77), Олатунджи (Лопеш, 73).

Арбитр: Якоб Кехлет (Дания)

Стадион «Cracovia Stadium» (Краков, Польша)

ДИНАМО - АЕК ЛАРНАКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

8’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Дьюрчо (АЕК Ларнака).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 83
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Maximus
Пишу как болельщик ДК со стажем.
Приходилось часто нервничать по поводу игры любимой команды, но то во что играют парни сейчас сложно назвать футболом. Уровень колхоза, не выше. Можно долго писать об этих мажорах про профессии "футболист", но ясно одно, лакшери жизнь плохо влияет на стремление что-то доказывать на спортивной арене. Раньше на поле были воины, и проигрыши ощущались как  часть драмы. Сейчас уже никакой драмы нет, есть беспомощность наших распиаренных "звёзд украинского футбола".
Отдельно хочу выделить полную деградацию в игре некогда мной любимых игроков Вити Цыганкова и Ильи Забарного. Парни могут только мечтать о топовых чемпионатах, они уже никому не интересны даже преданным болельщикам, про скаутов европейских клубов вообще молчу. 
Ну, и напоследок, как же тошнит от этих рож в ВИП-ложе. Братья Суркисы и коллаборант Лёвочкин... Не пора ли Украине очиститься от этого всего дерьма, которое тоже приложило руку к войне в Украине за независимость?
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+26
Nordenus
А я то думал, это как раз Динамо нам будет приносить очки в еврокубках... Спасибо хоть Шахте и Днепру что удивляют 
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+21
Maks_krot
Это дно на дне дна,минусуйте боты сколько хотите ,ну это стыд,жалко всех болельщиков украинского футбола после такого стыда .
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+20
hlib.kozak
Це огидно. Як можна грати все життя в футбол і так погано грати як Бєсєдін? Слабкі якісь такі люди...
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+15
Олег Нагорний
Мертва команда...мертвий тренер...мертвий президент з Монако...все закономірно...цей труп вже починає смердіти(((
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+15
elPadrino
я заметил,что Беседина даже защитники не кроют,у него дворовой стиль игры-без рывков и открываний,тупо стоит и провожает мяч глазами
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+15
suforza1921
Це ганьба для клубу з брендом "Динамо Київ". Більше слів нема.
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+14
avk2307
Команда киприотов то и не создала моментов, но мы ж даже по воротам не ударили, кроме шального удара Сидорчука,как так?
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+12
mayakovskiy1
Позорное позорище. Продуть от бронзы Кипра это просто дно донное. Причем продуть по игре. С Ренном будет мордой об газон. Из 7 игр команда выигрывает 1
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+12
Владислав Рейский
Слава господу в ЛЧ не попали.
Увы, это наш уровень на сегодня и он низок.
Может стоит тренера менять?
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+12
Pecheneg2004
Главное Беседина не увольнять!! Еще сезона на 2 контракт с ним продлить!!  
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+11
roman75zpr
Луческу, никакие отговорки не принимаются (а они, как обычно будут, с кислой миной Позорище!!!
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+11
Умник
Позор. Луческу до свидания
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+11
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pricolist
Такого безнадежного Динамо давненько не было. Обсуждать игру особого желания нет. Все грустно 
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+10
Eugenii Skrypka
АЕК тактически безграмотный, обрезок уйма, ощущение что они сами хотели пропустить. Но бездарные игроки ДК ничего из этого не выжали. Единственный плюс киприотов это офсайдные ловушки, а так они дают играть, защита просто решето, но даже этим решето не удалось воспользоваться. 
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+10
Soyer
Выход беседина на поле,подтверждение коррупции в футболе
Смысл давать бревну шанс,если он достиг своего потолка-бревна??
Ну выпустить ты пацаны 18летнего,пусть дома там радость будет родных,глаза гореть будут,хоть стараться будет 
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+9
Alexander Киев
Давайте ще так.. був би такий результат в ЛЧ проти Селтика, Лейпцига - я би поганого слова не написав, можна зрозуміти і мріяти про краще майбутнє. Все списати на війну і " не до футболу ". Але ж вибачте, АЄК (!), і це вже 2-й матч у ЛЄ.. мовчу за чемпіонат. Фіаско, дно пробито. 
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+9
Viktor Vitalievich
ужас!
и нечем этот ужас в игре Динамо Киев, оправдать не возможно... 
Луческу профессионал , но выпускать на поле Беседина... да и просто держать Беседина в составе первой команды... но это верхушка айсберга. виден методичный провал всей структуры клуба...  
это поражение - самое позорное, что может случиться с уважающим себя клубом. 
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+9
VitosKH
Ну,что жидяра в тёмных очках,доволен???
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+9
Alexander Киев
Всім терпіння,  бережемо сили та емоції. Забуваємо цей матч, будуть ще добрі новини у всіх нас! Нам ще свинособак х - я - р - и - т - и треба, а це ще та насолода 💪🇺🇦👍
Все буде Україна! Слава ЗСУ 🙏
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+8
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