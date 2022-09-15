На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок

Проблемы киевского «Динамо» на старте сезона должны были беспокоить каждого болельщика, хоть немного озабоченного будущим футбола страны, потому что коллектив Мирчи Луческу на ровном месте оказался в одном из крупнейших игровых кризисов за всю свою новейшую историю. Пять подряд поражений – об этой цепочке неудачных выступлений столичного клуба не говорил только ленивый, однако это никоим образом не освобождало «бело-синих» от необходимости получать зачетные баллы в рейтинг нашей ассоциации среди стран-членов УЕФА.

Матч второго тура Лиги Европы против кипрского АЕК Ларнака был отличным поводом для того, чтобы «Динамо» начало победный путь в довольно интересной группе B, где киевляне уже успели уступить турецкому «Фенербахче» (1:2), тогда как соперники по отчетной дуэли проиграли противостояние французскому «Ренну» с таким же счетом. Международные баталии команда Мирчи Луческу должна была проводить за пределами родной страны из-за продолжающейся полномасштабной агрессии, однако соседняя Польша вновь гостеприимно встретила украинский коллектив, предоставив для пользования стадион «МКС Краковия» в Кракове.

«Динамо» точно имело полную информацию о текущем положении дел у соперников, потому что недавно они играли в плей-офф квалификации этого турнира против днепровского «Днепра-1», поэтому румынский специалист имел возможность при необходимости позвонить Александру Кучеру за советами. Воспользовался ли этой возможностью опытный специалист – никто не знает. Тем не менее, все мы в итоге увидели зрелищный выстрел со штрафного в центральной зоне от Дьюрчо, который уже на восьмой минуте открыл счет в этой игре.

Обнадеживающе в собственных быстрых атаках начинали игру киевляне, однако результативный выстрел от соперников избавил их от надежд на комфортную игру на чужой половине. АЕК не собирался закрываться вблизи штрафной, поэтому при первой возможности защита хозяев должна была догонять быстрых исполнителей линии атаки в составе соперников. Определенным образом «бело-синим» удалось быстро привыкнуть к такому футболу, и уже в завершение первого получаса игрового времени Буяльский выстрелом с левого фланга штрафной завершил комбинацию с участием Дубинчака.

Однако прицельный удар в дальний угол в итоге оказался незасчитанным, потому что VAR помог увидеть офсайд у флангового защитника в подготовительной фазе атаки. Поскольку отыграться в сложившейся ситуации не получилось, киевляне не оставляли попыток совершать выпады на чужие ворота, однако до перерыва слишком медленный футбол в их исполнении практически не оставлял надежд на изменение положения дел на табло. Соперники тем временем, как казалось, вообще не знали усталости, потому что продолжали бежать к чужим воротам даже при незначительных намеках на угрозу.

Во вторую половину игры Луческу решил выпустить на поле Артема Беседина для того, чтобы хотя бы кто-то цеплялся за мяч в чужой штрафной. Но ведь для этого киевляне должны, сначала, добраться до завершающей фазы атак, а в этом контексте все было даже хуже недавней игры против «Львова» (1:0). Неудачный удар головой от Сироты в завершение подачи углового и его дальний авантюрный выстрел над воротами – вот и все, что создали игроки «Динамо». Соперники тем временем в атаку почти не ходили, потому что на этот раз команду Луческу даже добивать не было необходимости.

В следующем туре киевское «Динамо» сыграет в гостях против французского «Ренна», а кипрский АЕК Ларнака совершит визит к турецкому «Фенербахче».

Лига Европы. Группа В.

«Динамо» – АЕК Ларнака – 0:1

Дьюрчо (8)

Андриевский (35), Сидорчук (76) – Гарсия (42), Мамас (44), Понс (63), Пирич (83)

«Динамо»: Бойко, Дубинчак, Сирота, Забарный, Кендзера (Караваев, 67), Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 68), Буяльский, Кабаев (Ванат, 84), Цыганков, Гармаш (Беседин, 46).

АЕК Ларнака: Пирич, Гарсия, Томович, Миличевич, Кипрос, Мамас (Ойер, 64), Понс (Наум, 74), Альтман, Тричковски (Густаву, 64), Дьюрчо (Энглезу, 77), Олатунджи (Лопеш, 73).

Арбитр: Якоб Кехлет (Дания)

Стадион «Cracovia Stadium» (Краков, Польша)

ДИНАМО - АЕК ЛАРНАКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА