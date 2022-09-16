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  4. ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
Лига Европы
Динамо Киев
15.09.2022, FT 0 : 1
АЕК Ларнака
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Лига Европы
16 сентября 2022, 02:10 | Обновлено 16 сентября 2022, 02:27
450
2

ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»

Наставник «Динамо» считает, что ошибки команды лежат в области психологии

16 сентября 2022, 02:10 | Обновлено 16 сентября 2022, 02:27
450
2
ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов после матча 2-го тура группового раунда Лиги Европы с кипрским клубом АЕК Ларнака (0:1).

– Мистер, что сегодня помешало «Динамо» достичь положительного результата?

– Психологическое состояние. Мы доминировали на поле, особенно во втором тайме, и, в целом, провели хороший матч. Доходили до зоны завершения, но не могли провести последний пас. Наши ошибки лежат не в технической или тактической плоскости, а вытекают лишь из психологического состояния. Поэтому мы плохо начали матч, пропустили быстрый гол и дали Ларнаке возможность обороняться и контратаковать оставшееся время поединка.

В сложной ситуации, в которой мы сейчас находимся, нам нужна была победа, и мы пытались сделать для этого все, что могли.

Жаль, что наш гол не был засчитан, ведь, насколько я видел, офсайда в этом моменте не было. Даже VAR допускает ошибки.

– Считаете ли вы, что первые 30 минут стали решающими в ходе матча?

– Мы начали игру очень плохо. Футболисты совершали элементарные ошибки, отдавали неточные передачи. В моменте, предшествующем пропущенному голу, наш игрок был вынужден фолить – это именно психологическая ситуация. И это повлияло на результат всего матча, ведь Ларнака знала, как удержать счет. У этой команды хороший подбор футболистов, некоторые из них выступали в Испании, Португалии, Франции. Соперники очень хорошо оборонялись и умело прерывали игру. Однажды голкипер держал мяч шесть секунд – это слишком много. Когда я играл в футбол, на ввод мяча давалось четыре секунды.

После пропущенного гола мы пытались как можно быстрее отыграться, но, как я уже сказал, допускали ошибки в передачах. Однако у нас впереди еще четыре матча. После международной паузы некоторые футболисты вернутся в состав, и мы постараемся выглядеть лучше. Однако, нужно отметить, сегодня мы показали хороший футбол. Подвело только завершение атак.

– После матча с «Днепром-1» вы сказали, что можете покинуть «Динамо». Изменилась ли ваша позиция сейчас?

– Это сложный вопрос, ведь ситуация очень тяжелая. В какой-то момент я действительно думал об этом. Однако кто-то должен быть вместе с футболистами и помогать им пройти через этот трудный момент. Мы должны сконцентрироваться на чемпионате и Лиге Европы. Как я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, сейчас у нас нет базы, мы не играем дома, переезжаем каждые несколько дней, а семьи футболистов разбросаны по разным странам Европы. Потому игрокам сложно сосредоточиться на футболе. Тем не менее, мы должны пройти через этот сложный период, сохраняя «Динамо» на высоком уровне. Нам нужны положительные результаты.

Ситуация повторяется: в матче с «Фенербахче» мы пропустили после углового и вбрасывания аута, с «Бенфикой» – подарили мяч соперникам. Это случается не потому, что команда не играет, а из-за ментальных проблем. У нас собраны молодые игроки, поэтому, возможно, они острее переживают стресс, чем более опытные исполнители.

События матча

8’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Дьюрчо (АЕК Ларнака).
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Источник ФК Динамо Киев
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Хуакин Лоэра Гусман
Кипрскоцыганский цирк,это просто позор на века  
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+1
Lion
Наконец то мы узнали причину позорного поражения динамо VAR...........
Чистый афсайд а он говорит не было, старость не радость.....
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0
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