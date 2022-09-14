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15.09.2022 22:00 - : -
АЕК Ларнака
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Лига Европы
14 сентября 2022, 10:14 |
206
0

Динамо – АЕК Ларнака. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги Европы

14 сентября 2022, 10:14 |
206
0
Динамо – АЕК Ларнака. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В четверг, 15 сентября, состоится поединок группового раунда Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» встретится с кипрским клубом АЕК Ларнака. Матч пройдет в Кракове на «Cracovia Stadium» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В первом туре группового раунда киевляне проиграли стамбульскому «Фенербахче» со счетом 1:2, пропустив решающий гол в компенсированное время. После неудачного вояжа в Стамбул «бело-синие» в рамках Украинской Премьер-лиги обыграли «Львов» (1:0) и прервали свою пятиматчевую проигрышную серию. Победу «Динамо» принес результативный удар Виталия Буяльского. АЕК стартовал в групповом раунде с поражения, уступив на своем поле «Ренну» со счетом 1:2. Напомним, в квалификации Лиги Европы кипрский клуб прошел «Днепр-1», отправив днепрян в Лигу конференций.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – АЕК Ларнака, за которой можно следить здесь.

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Лига Европы АЕК Ларнака Динамо - АЕК Ларнака Динамо Киев текстовая трансляция
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Источник Sport.ua
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