Динамо Киев

15 сентября в 22:00 в матче 2-го тура Лиги Европы играют «Динамо» и АЕК Ларнака.

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Матч проходит в Кракове на стадионе «Краковия». В первом туре «Динамо» потерпело поражение от турецкого «Фенербахче» (1:2), а АЕК Ларнака проиграл французскому «Ренну» (1:2).

Уже на 8-й минуте матча киевляне пропустили гол. Адам Дюрчо со штрафного отправил мяч точно в девятку.

Динамо – АЕК Ларнака – 0:1. Безвольное поражение. Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Адам Дюрчо, 8 мин.