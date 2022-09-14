Динамо Киев

15 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы в польском Кракове встретятся неудачники первого тура – украинское «Динамо» и кипрский АЕК. Обе команды уступили в стартовых поединках, причем не только с одинаковым счетом – 1:2, но и в одинаковой манере: не удержали ничью на последних минутах игры. «Динамо» проиграло «Фенербахче», а АЕК – «Ренну». Есть отличный шанс, прежде всего для вице-чемпионов Украины, набрать первые очки в группе.

Динамо

После изнурительного во всех отношениях матча в Стамбуле, где динамовцы впервые в своей истории уступили «Фенеру» и лишились из-за травм Бущана и Шапаренко, не менее изнурительным было и возвращение в Украину. Команда провела больше 11 часов в автобусе, и это, по словам Луческу, очень серьезно влияет и на моральное состояние футболистов, и на их функциональную готовность.

Тем не менее, после череды неудач «бело-синим» наконец-то удалось одержать первую победу. В четвертом туре УПЛ киевляне одолели «Львов» – 1:0. Мяч на счету Буяльского – наверное, единственного игрока «Динамо», к которому сейчас не может быть претензий. Потому что остальные подопечные Луческу пока что откровенно разочаровывают.

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В игре с львовянами динамовцы действовали без особой мысли и без намеков на командную скорость. И вряд ли это было вызвано экономией сил на ближайший еврокубковый поединок. Скорее всего, иначе играть команда сейчас просто не может. И этот факт откровенно напрягает и тревожит накануне игры с АЕК.

В лазарете «Динамо», кроме упомянутых выше Бущана и Шапаренко – Попов и Беседин.

АЕК Ларнака

Вице-чемпион Кипра, как и наше «Динамо», свой нынешний еврокубковый путь начинал со второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Однако споткнулся на первом же сопернике – датском «Митьюлланде». Но вот дальше – в квалифайне Лиги Европы – киприоты на удивление продемонстрировали зрелую и результативную игру.

На своей «шкуре» силу АЕК ощутил наш «Днепр-1» в раунде плей-офф. Команда Кучера проиграла коллективу из Ларнаки обе встречи – 1:2 и 0:3. Раундом ранее АЕК оказался сильнее сербского «Партизана» - 2:1 и 2:2.

Но вот в чемпионате Кипра дела у АЕК идут пока что не лучшим образом. Команда Хосе Луиса Ольтры посте трех туров занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе команды по одной победе и ничьей, еще один матч она проиграла.

Личные встречи

Соперники впервые сыграют между собой в официальном поединке.

Прогноз

По статусу, по уровню исполнителей «Динамо» смотрится фаворитом в противостоянии с АЕК. Однако в данном случае обязательно нужно учитывать нюансы.

Что касается нашего вице-чемпиона, то он пока что не полностью преодолел игровой кризис. Команда пока что «не бежит», не держит удар. Плюс выпали сразу трое основных игроков. В общем, проблем хватает.

В свою очередь, вице-чемпион Кипра может себе позволить играть без оглядки на психологический груз ответственности за результат, ведь этого груза не может быть по определению: команда редкий гость на групповых стадиях еврокубков.

Стоит отметить и тот факт, что АЕК удачно играет на выезде: «красно-черные» на евроарене уступили лишь раз в последних восьми встречах.

Ну и, напоследок, еще живи в памяти воспоминания об игре команды Ольтры против команды Кучера. А команда Кучера затем, как ни в чем не бывало, разгромила «Динамо».

В общем, легкой прогулки для номинальных хозяев не будет. Будет сложная игра, с большим количеством брака и мелких нарушений. Однако, все же, динамовцы, таки превосходящие соперника в классе, должны одержать минимальную победу.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Гармаш

АЕК: Пирич, Томович, Тричковски, Росалес, Олатунджи, Миличевич, Густаво, Гарсия, Альтман, Фараж, Ойер.

15 сентября, четверг