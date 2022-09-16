Источник: еще один европейский топ-клуб нацелился на Мудрика

На вингера «Шахтера» Михаила Мудрика появился еще один претендент среди европейских топ-клубов. Речь идет о «Милане».

Интерес чемпионов к Мудрику вполне конкретный, но пока не известно, смогут ли они удовлетворить финансовые аппетиты «Шахтера».

Ранее сообщалось о том, что Мудриком интересуется «Реал». Главным претендентом на украинца считается «Арсенал».

В нынешнем сезоне на счету Мудрика 2 гола и 2 ассиста в 2 матчах группового этапа Лиги чемпионов.