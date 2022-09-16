Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: еще один европейский топ-клуб нацелился на Мудрика
Украина. Премьер лига
16 сентября 2022, 20:29 |
2604
13

Источник: еще один европейский топ-клуб нацелился на Мудрика

Вингер «Шахтера» попал в сферу интересов «Милана»

16 сентября 2022, 20:29 |
2604
13
Источник: еще один европейский топ-клуб нацелился на Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

На вингера «Шахтера» Михаила Мудрика появился еще один претендент среди европейских топ-клубов. Речь идет о «Милане».

Интерес чемпионов к Мудрику вполне конкретный, но пока не известно, смогут ли они удовлетворить финансовые аппетиты «Шахтера».

Ранее сообщалось о том, что Мудриком интересуется «Реал». Главным претендентом на украинца считается «Арсенал».

В нынешнем сезоне на счету Мудрика 2 гола и 2 ассиста в 2 матчах группового этапа Лиги чемпионов.

По теме:
Динамо интересовалось двумя игроками атаки из чемпионата Польши
УЕФА открыл дело на Селтик из-за скандального баннера на матче с Шахтером
Мудрик установил рекорд Шахтера по скорости бега
Михаил Мудрик Шахтер Донецк Милан трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Todofichajes.com
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
Другие виды | 16 сентября 2022, 12:55 5
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу

На чемпионате мира по socca в Будапеште завершился групповой раунд

Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
Другие виды | 15 сентября 2022, 20:54 0
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина

В Будапеште из-за шквального ветра возникли технические проблемы со светом

Так травмирован или нет? Артета не уверен, что Зинченко пропустит матч АПЛ
Футбол | 16.09.2022, 19:45
Так травмирован или нет? Артета не уверен, что Зинченко пропустит матч АПЛ
Так травмирован или нет? Артета не уверен, что Зинченко пропустит матч АПЛ
Динамо: дела плачевны, перспективы туманны
Футбол | 16.09.2022, 12:08
Динамо: дела плачевны, перспективы туманны
Динамо: дела плачевны, перспективы туманны
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15.09.2022, 22:15
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Злий Глобинець
От непогано було б глянути на Мудрика в Сіті Гвардіоли! Там би він підійшов під стиль гри команди.
Ответить
+2
ALKOSruLKA
Арсенал солідніше ніби... АПЛ - це не Серія А...  Однак, - вибирати Мудрику!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
мабуть взимку буде тендер  -  хто більше заплатить.  
Ответить
+2
BARA.bass
Шахтёр не провтыкал, то что не продали Мудрика раньше.
На него щас спрос, даже болельщики Селтика после игры отметили его, и все как один говорят что это будущий ТОПЧИК.
ТАК Что я сомневаюсь что Шахтер теперь захочет за 50лямов его продавать, так как щас цены на футболистов молодых стартуют с 50лямов.
Но продавать его нужно 100%,что бы он развивался, и мы них гордились.
Ответить
+1
Вова Чертрогатый
Милан был топ клубом в 2000 годах, сейчас он не топ...
Ответить
0
Gargantua
это самый подходщий для него вариант
Ответить
-1
Показать Скрыть 6 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – АЕК Ларнака – 0:1. Безвольное поражение. Видео гола и обзор матча
Динамо – АЕК Ларнака – 0:1. Безвольное поражение. Видео гола и обзор матча
15.09.2022, 23:59 5
Футбол
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
14.09.2022, 21:00 6
Другие виды
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
15.09.2022, 12:33 5
Бокс
Региональные квалификации The International 2022
Региональные квалификации The International 2022
15.09.2022, 14:21
Киберспорт
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
15.09.2022, 23:52 134
Футбол
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
14.09.2022, 21:40 67
Футбол
Усик готов драться с Уайлдером в США
Усик готов драться с Уайлдером в США
15.09.2022, 19:52
Бокс
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 22:10 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности