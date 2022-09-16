Источник: еще один европейский топ-клуб нацелился на Мудрика
Вингер «Шахтера» попал в сферу интересов «Милана»
На вингера «Шахтера» Михаила Мудрика появился еще один претендент среди европейских топ-клубов. Речь идет о «Милане».
Интерес чемпионов к Мудрику вполне конкретный, но пока не известно, смогут ли они удовлетворить финансовые аппетиты «Шахтера».
Ранее сообщалось о том, что Мудриком интересуется «Реал». Главным претендентом на украинца считается «Арсенал».
В нынешнем сезоне на счету Мудрика 2 гола и 2 ассиста в 2 матчах группового этапа Лиги чемпионов.
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На него щас спрос, даже болельщики Селтика после игры отметили его, и все как один говорят что это будущий ТОПЧИК.
ТАК Что я сомневаюсь что Шахтер теперь захочет за 50лямов его продавать, так как щас цены на футболистов молодых стартуют с 50лямов.
Но продавать его нужно 100%,что бы он развивался, и мы них гордились.