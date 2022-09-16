Шанс всей жизни. В Реале хотят оценить Мудрика в очных матчах с Шахтером
У молодого вингера будет возможность показать «товар лицом»
Мадридский «Реал» может присоединиться к когорте клубов, которые заинтересованы в подписании вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.
В стане «бланкос» хотят воспользоваться уникальной возможностью, которая выпала благодаря жеребьевке, и оценить способности Мудрика в ближайших двух очных матчах «Реала» против «Шахтера» на групповой стадии Лиги чемпионов, которые состоятся 5 и 11 октября.
Скауты «Реала» уже предоставили руководству клуба отчеты по футболисту, но настоящий шанс заявить о себе во весь голос у Мудрика будет именно в очных поединках с мадридцами.
Ранее Мудрика связывали с возможным переходом в «Арсенал», «Милан», «Ювентус», «Брентфорд», «Ниццу», «Байер» или «Ньюкасл».
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Побігай пару разів гарно, забий хоч один гол, роздай передачки і можуть
купити. Навіть якщо Шахтар продує 3:1, але забий цей гол в своєму стилі.
Топ-клубам бігунки не помішають. Особливо, коли вони ще й голи з цих
забігів забивають. Вийшов на 65-й хв проти втомлених захисників і бігай у
своє задоволення. Йому треба клікуху дати на честь персонажа ігор і
фільмів, який швидко бігав - Сонік
Ему надоела эта сытая Испания.