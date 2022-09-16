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  4. Шанс всей жизни. В Реале хотят оценить Мудрика в очных матчах с Шахтером
Украина. Премьер лига
16 сентября 2022, 10:40 |
3516
6

Шанс всей жизни. В Реале хотят оценить Мудрика в очных матчах с Шахтером

У молодого вингера будет возможность показать «товар лицом»

16 сентября 2022, 10:40 |
3516
6
Шанс всей жизни. В Реале хотят оценить Мудрика в очных матчах с Шахтером
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Мадридский «Реал» может присоединиться к когорте клубов, которые заинтересованы в подписании вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.

В стане «бланкос» хотят воспользоваться уникальной возможностью, которая выпала благодаря жеребьевке, и оценить способности Мудрика в ближайших двух очных матчах «Реала» против «Шахтера» на групповой стадии Лиги чемпионов, которые состоятся 5 и 11 октября.

Скауты «Реала» уже предоставили руководству клуба отчеты по футболисту, но настоящий шанс заявить о себе во весь голос у Мудрика будет именно в очных поединках с мадридцами.

Ранее Мудрика связывали с возможным переходом в «Арсенал», «Милан», «Ювентус», «Брентфорд», «Ниццу», «Байер» или «Ньюкасл».

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Источник DefensaCentral
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Комментарии 6
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Ser, de Roman?
будем сподіватися, що він не побачить цих новин і не буде мати зайві переживання
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+3
anacreon
Ну так. Дві важливі гри, де в нього є шанс себе продати в топ-клуби.
Побігай пару разів гарно, забий хоч один гол, роздай передачки і можуть
купити. Навіть якщо Шахтар продує 3:1, але забий цей гол в своєму стилі.
Топ-клубам бігунки не помішають. Особливо, коли вони ще й голи з цих
забігів забивають. Вийшов на 65-й хв проти втомлених захисників і бігай у
своє задоволення. Йому треба клікуху дати на честь персонажа ігор і
фільмів, який швидко бігав  - Сонік
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+2
Умник
А винисиус в шахтер переходит, он реально заинтересован.
Ему надоела эта сытая Испания.
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+1
Gargantua
хай вони на нього в УПЛ подивляться проти автобуса, в позиційній атаці. Коли він абсолютно безпомічний. А в єврокубках, коли весь Шахтар сидить у обороні і Мудрику кидають паси на хід у вільні зони, то він дійсно красавчик.
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0
Віталій Ткачук
Дизлайкають Zhyr а, ви чого? Він все вірно написав: в Реалі, Мудрик навіть не потраплятиме в заявку. Бачили хто грає на його позиції? Та отож).
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0
zhyr
Це буде велика помилка в ігровому плані. 
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0
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