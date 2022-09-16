Шанс всей жизни. В Реале хотят оценить Мудрика в очных матчах с Шахтером

Мадридский «Реал» может присоединиться к когорте клубов, которые заинтересованы в подписании вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.

В стане «бланкос» хотят воспользоваться уникальной возможностью, которая выпала благодаря жеребьевке, и оценить способности Мудрика в ближайших двух очных матчах «Реала» против «Шахтера» на групповой стадии Лиги чемпионов, которые состоятся 5 и 11 октября.

Скауты «Реала» уже предоставили руководству клуба отчеты по футболисту, но настоящий шанс заявить о себе во весь голос у Мудрика будет именно в очных поединках с мадридцами.

Ранее Мудрика связывали с возможным переходом в «Арсенал», «Милан», «Ювентус», «Брентфорд», «Ниццу», «Байер» или «Ньюкасл».