Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
Лига чемпионов
16 сентября 2022, 11:45 | Обновлено 16 сентября 2022, 11:47
1047
0

Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?

«Днепр-1» порадовал первой победой, а вот «Динамо» снова потерпело фиаско

16 сентября 2022, 11:45 | Обновлено 16 сентября 2022, 11:47
1047
0
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
СК Днепр-1. Валентин Рубчинский

Три украинские команды сыграли матчи 2-го тура еврокубков в мид-уик, и в таблице коэффициентов УЕФА произошли некоторые изменения.

14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграл вничью в Варшаве в условно домашнем поединке против «Селтика» (1:1).

В четверг, 15 сентября, матчи против команд из Кипра провели два украинских клуба. «Днепр-1» одержал первую победу в истории в еврокубках, переиграв «Аполлон» (3:1) в Лиге конференций усилиями Артема Довбика (дубль) и Валентина Рубчинского. А вот в Лиге Европы столичное «Динамо» потерпело очередное фиаско, пропустив красивый гол со штрафного и уступив команде АЕК Ларнака (0:1).

Таким образом, за неделю Украина прибавила к рейтингу 0.600 балла (победа и ничья принесли 3 очка, деленные на 5 клубов). Сезонный набор составляет 2.900, и это лишь 28-е место в текущей еврокампании.

В 5-летнем рейтинге, который примет завершенный вид будущей весной, Украина сейчас на 15-м месте (26.700 балла), опередив на этой неделе дисквалифицированную рф.

Изучим достижения за неделю у конкурентов:

  • 11. Сербия: +0.250 (два клуба в игре) = 29.375
  • 12. Норвегия: +0.500 (два клуба) = 27.750
  • 13. Чехия: +0.500 (три клуба) = 27.550
  • 14. Швейцария: +0.500 (два клуба) = 27.425
  • 15. Украина: +0.600 (три клуба) = 26.700

Борьба продолжается. Впереди еще 4 еврокубковых недели в этом году и 12 матчей украинских команд.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

По теме:
Динамо: дела плачевны, перспективы туманны
ВИДЕО. Экс-партнер Малиновского привез нелепый гол в матче Лиги конференций
Ключевой защитник Ренна не сыграет против Динамо в 3-м туре Лиги Европы
Динамо Киев таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы Шахтер Донецк выбор редакции Днепр-1 Лига чемпионов Лига конференций Шахтер - Селтик Динамо - АЕК Ларнака Аполлон - Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Украина опередила Россию, Ковалец в Александрии, ставим на Днепр-1
Футбол | 15 сентября 2022, 14:58 0
ВИДЕО. Украина опередила Россию, Ковалец в Александрии, ставим на Днепр-1
ВИДЕО. Украина опередила Россию, Ковалец в Александрии, ставим на Днепр-1

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

ВИДЕО. В ворота Коваля. Роналду забил дебютный гол в Лиге Европы
Футбол | 15 сентября 2022, 20:46 1
ВИДЕО. В ворота Коваля. Роналду забил дебютный гол в Лиге Европы
ВИДЕО. В ворота Коваля. Роналду забил дебютный гол в Лиге Европы

Криштиану в этом турнире еще не забивал

Довбик претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций
Футбол | 16.09.2022, 10:30
Довбик претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций
Довбик претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций
Томаш КЕНДЗЕРА: «Верю, что сможем выйти из этой ямы»
Футбол | 16.09.2022, 07:40
Томаш КЕНДЗЕРА: «Верю, что сможем выйти из этой ямы»
Томаш КЕНДЗЕРА: «Верю, что сможем выйти из этой ямы»
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Бокс | 15.09.2022, 21:13
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
15.09.2022, 07:05 10
Футбол
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
15.09.2022, 11:19 14
Футбол
Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
14.09.2022, 15:01 11
Футбол
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
14.09.2022, 10:48 1
Теннис
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
14.09.2022, 21:00 6
Другие виды
ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
16.09.2022, 02:10 20
Футбол
Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
15.09.2022, 16:33 11
Теннис
ФОТО. Очаровательная Магучих прошлась по подиуму в США с украинским флагом
ФОТО. Очаровательная Магучих прошлась по подиуму в США с украинским флагом
15.09.2022, 12:59 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности