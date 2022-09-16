Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?

Три украинские команды сыграли матчи 2-го тура еврокубков в мид-уик, и в таблице коэффициентов УЕФА произошли некоторые изменения.

14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» сыграл вничью в Варшаве в условно домашнем поединке против «Селтика» (1:1).

В четверг, 15 сентября, матчи против команд из Кипра провели два украинских клуба. «Днепр-1» одержал первую победу в истории в еврокубках, переиграв «Аполлон» (3:1) в Лиге конференций усилиями Артема Довбика (дубль) и Валентина Рубчинского. А вот в Лиге Европы столичное «Динамо» потерпело очередное фиаско, пропустив красивый гол со штрафного и уступив команде АЕК Ларнака (0:1).

Таким образом, за неделю Украина прибавила к рейтингу 0.600 балла (победа и ничья принесли 3 очка, деленные на 5 клубов). Сезонный набор составляет 2.900, и это лишь 28-е место в текущей еврокампании.

В 5-летнем рейтинге, который примет завершенный вид будущей весной, Украина сейчас на 15-м месте (26.700 балла), опередив на этой неделе дисквалифицированную рф.

Изучим достижения за неделю у конкурентов:

11. Сербия: +0.250 (два клуба в игре) = 29.375

12. Норвегия: +0.500 (два клуба) = 27.750

13. Чехия: +0.500 (три клуба) = 27.550

14. Швейцария: +0.500 (два клуба) = 27.425

15. Украина: +0.600 (три клуба) = 26.700

Борьба продолжается. Впереди еще 4 еврокубковых недели в этом году и 12 матчей украинских команд.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)