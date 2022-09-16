Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. За ним - Сидорчук

По информации ТаТоТаке, самым высокооплачиваемым игроком «Динамо» является хавбек Виктор Цыганков, который зарабатывает около двух миллионов евро в год.

При этом игрок может рассчитывать на солидное увеличение зарплаты, если клуб сможет убедить его подписать новый контракт, завершающийся летом 2023 года.

Вслед за Цыганковым в зарплатной ведомости идет Сергей Сидорчук - 1-1,2 миллиона евро, а Георгий Бущан, Денис Гармаш, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский имеют около 800-900 тысяч в год.