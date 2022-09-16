Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. За ним - Сидорчук
У Виктора Цыганкова около 2 млн евро в год
По информации ТаТоТаке, самым высокооплачиваемым игроком «Динамо» является хавбек Виктор Цыганков, который зарабатывает около двух миллионов евро в год.
При этом игрок может рассчитывать на солидное увеличение зарплаты, если клуб сможет убедить его подписать новый контракт, завершающийся летом 2023 года.
Вслед за Цыганковым в зарплатной ведомости идет Сергей Сидорчук - 1-1,2 миллиона евро, а Георгий Бущан, Денис Гармаш, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский имеют около 800-900 тысяч в год.
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