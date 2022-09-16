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  4. Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. За ним - Сидорчук
Украина. Премьер лига
16 сентября 2022, 17:10 |
3024
8

Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. За ним - Сидорчук

У Виктора Цыганкова около 2 млн евро в год

16 сентября 2022, 17:10 |
3024
8
Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. За ним - Сидорчук
ФК Динамо Киев

По информации ТаТоТаке, самым высокооплачиваемым игроком «Динамо» является хавбек Виктор Цыганков, который зарабатывает около двух миллионов евро в год.

При этом игрок может рассчитывать на солидное увеличение зарплаты, если клуб сможет убедить его подписать новый контракт, завершающийся летом 2023 года.

Вслед за Цыганковым в зарплатной ведомости идет Сергей Сидорчук - 1-1,2 миллиона евро, а Георгий Бущан, Денис Гармаш, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский имеют около 800-900 тысяч в год.

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Динамо Киев Виктор Цыганков Сергей Сидорчук Георгий Бущан Николай Шапаренко Виталий Буяльский Денис Гармаш
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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 8
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melberg23
А у Беседина тоже зп есть?
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0
seregka1991
Суркис идиот полный, они не играют
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0
Andrey_1992
я балдею з цих зарплат, звідки такі цифри, раніше блін получали в рази скромніше так і грали поярче
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0
KOT
За шо? я бы им и минималку не платил бы 
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0
vvv vvv
напишите  какой они налог при этом  платят
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-1
Gargantua
Сидорчук и Гармаш конечно среди высокооплачиваемых лишние. С ними вообще надо прощаться. 
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-2
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