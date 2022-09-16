Кривбасс – это про яркую обертку. Результаты в таком формате не обязательны

Уже после четырех туров УПЛ отправилась на трехнедельную паузу. Но даже такого короткого срока «Кривбассу» хватило, чтобы разочаровать.

Любой другой команде есть за что цепляться. «Рух» три тура выглядел очень плохо, но выстрелил хет-триком Таллеса и победой над «Зарей». «Ворскла» и сейчас ниже в таблице, но полтавчане хоть регулярно забивают, а среднее количество пропущенных мячей уменьшится, как только Дмитрий Ризнык наберет форму, а команда поймет весьма необычную тактику Виктора Скрипника.

У «Кривбасса» же ноль голов и одно очко. Награда за лучшие мячи команды в августе и сентябре не разыграна, а монтажера предварительно номинировали на «Оскар», ведь ему нарезать фильм «Голы «Кривбасса» под руководством Юрия Вернидуба».

Что же пошло не так?

Кривбасс в большей степени политический проект

Вице-президент и главное публичное лицо криворожского клуба Артем Гагарин сделал прекрасную карьеру шоумена. Этого не отнять, толк в зрелище он знает. «Кривбасс» снимает яркие видео, которые высоко оценивают специалисты. Активен и открыт в соцсетях. Продолжит устраивать эффектные шоу на трибунах, как только зрители на них вернутся – верим, что это будет скоро.

Вопрос только в том, сколько тут футбола, а сколько – политического проекта, старт которому дали в августе 2020 года. «Кривбасс» максимально быстро прошел путь от Второй лиги до УПЛ, но на каждом из этих этапов отставал от «Металлиста». Просто эти два клуба не были конкурентами по сути, мест для подъема на следующий этаж хватало для всех. В УПЛ же для «Кривбасса» легких или даже просто априори уступающих в классе соперников пока не видно. Можно говорить, что «Кривбасс» пока просто вернулся...

Кадровые решения руководства подтверждают, что криворожане как будто исправляют предыдущие ошибки. Что летом 2021-го, что летом 2022-го из команды уходили десятки игроков и приходили десятки игроков. Да и тренеры-то меняются. Геннадию Приходько в прошлом сезоне дали 10 туров, чтобы доказать, что он может быть успешен за пределами Второй лиги. С Александром Бабичем в июне не стали продлевать контракт – не очень похоже, что им были довольны. И вот после поражения от «Вереса» в четвертом туре уже и Юрий Вернидуб произносит: «Если руководство скажет… Хоть у меня контракт. Пожали друг другу руки и пошли дальше. В жизни все бывает».

Впрочем, в быструю отставку победителя мадридского «Реала» не верится – не зря же с такой помпой его приглашали.

Возможно, вера в Юрия Вернидуба была слепой

Многие эксперты перед стартом сезона предрекали «Кривбассу» если не место в зоне еврокубков, то хотя бы борьбу за топ-5. Паззл вроде как складывался идеально: финансово крепкий клуб, успешный тренер. Юрий Вернидуб максимально поднял свой футбольный авторитет победой над мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» – даже Лобановскому такое не удавалось. Он вернулся в Украину и пошел ее защищать в первые же дни после начала полномасштабной агрессии со стороны империи зла, чем доказал свой патриотизм.

Но, если уж возвращаться к футболу, то победе над «Реалом» скоро год исполнится. С тех пор Юрий Вернидуб если кого и обыгрывал в официальных матчах, то только соперников по чемпионату Молдовы. Если копнуть глубже, то в «Заре» у него были как сильные украинцы (достаточно вспомнить Малиновского, Караваева и Петряка), так и легионеры (Шуньич, Боли, Бонавентуре и т.д.). «Шериф» в принципе строился на иностранцах.

А какой состав у него в «Кривбассе»? По средней стоимости по версии Transfermarkt криворожане занимают 10-е место в УПЛ. Но в чем такая принципиальная разница между футболистом, который условно оценивается в 229 тысяч евро и в 167 тысяч евро, как у «Миная»?

Не Юрий Вернидуб устраивал летнюю чистку («Кривбасс» покинули 18 футболистов), но как-то не верится, что ростер заполнялся без его ведома. Среди новичков прекрасно знакомые тренеру Виталий Вернидуб, Дмитрий Хомченовский и Евгений Опанасенко, которые пока команду не вытянули.



ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Чистая правда, что три месяца – недостаточный срок, чтобы построить крепкий и играющий коллектив. Но три месяца – вполне достаточно, чтобы коллектив хоть что-то показывал на поле. Игра же «Кривбасса» размыта ровно так же, как рисунок акварельной краской, попавший под ливень.

У Сергея Лавриненко в «Ингульце» или Владимира Шарана в «Минае» игроки точно априори не лучше, чем есть в распоряжении Юрия Вернидуба. Но тут все-таки надо учитывать, что Лавриненко давно работает со своей командой, а Шаран на Закарпатье – с зимы. В схожих условиях с Вернидубом оказался Роман Григорчук, который в январе-феврале наигрывал один состав, а летом остался почти без легионеров. И вот у «Черноморца»-то хотя бы есть два гола и два очка. Уже лучше, чем сейчас у Вернидуба в «Кривбассе».

И это даже не хочется вспоминать, как Юрий Николаевич не смог справиться со своими эмоциями во время матча с «Колосом» – просто из уважения к его гражданской и человеческой позиции.

Есть сомнения в мотивации игроков Кривбасса

Перед паузой криворожане проиграли «Вересу». Похоже, подход к стимулированию своей команды в Ровно намного актуальнее для УПЛ, чем тот, что есть в «Кривбассе». Невысокие зарплаты, но солидные премиальные за очки – и сразу на поле видно, кто больше хочет победить.

«Кривбасс» не выглядит командой, чье самолюбие сильно задето неудачами. По поводу мотивации футболистов большие сомнения были еще год назад – да-да, речь о том самом легендарном видео, когда ультрас угрожали физическим наказанием игрокам за частые походы в кальянную.

Можно ли быть уверенным, что по сравнению с сентябрем 2021 года «Кривбасс» в плане мотивации стал принципиально другим?

Игорь ЯСЛИК