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  4. Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
Сборная УКРАИНЫ
16 сентября 2022, 09:52 |
1915
3

Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций

Защитник лондонского «Арсенала» травмировался

16 сентября 2022, 09:52 |
1915
3
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
УАФ. Александр Зинченко

25-летний Александр Зинченко в преддверии сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций выпал из обоймы Александра Петракова из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил во время тренировки в клубе. Сообщается, что на лечение и восстановление у игрока уйдет не менее двух недель.

Напомним, украинская команда начнет свой подготовительный сбор сегодня, 16 сентября, в Варшаве.

Ранее стало известно, что за сборную Украины из-за травм не сыграют Николай Шапаренко и Георгий Бущан. Напомним, Петраков довызвал в команду Анатолия Трубина, Евгения Волынца, Даниила Игнатенко и Эдуарда Соболя.

В сентябре сборная Украины проведет в Лиге наций три матча:

  • Шотландия – Украина (21 сентября)
  • Армения – Украина (24 сентября)
  • Украина – Шотландия (27 сентября).
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 3
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Октавий Фландрийский
При таком составе группы, наша сборная должна и без травмированных игроков занимать первое место. Если не выигрывать у этих команд, то надо закрывать этот проект....
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0
Ἡλίας
 По  следам  Ракицкого
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