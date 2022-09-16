Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
Защитник лондонского «Арсенала» травмировался
25-летний Александр Зинченко в преддверии сентябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций выпал из обоймы Александра Петракова из-за травмы икроножной мышцы, которую он получил во время тренировки в клубе. Сообщается, что на лечение и восстановление у игрока уйдет не менее двух недель.
Напомним, украинская команда начнет свой подготовительный сбор сегодня, 16 сентября, в Варшаве.
Ранее стало известно, что за сборную Украины из-за травм не сыграют Николай Шапаренко и Георгий Бущан. Напомним, Петраков довызвал в команду Анатолия Трубина, Евгения Волынца, Даниила Игнатенко и Эдуарда Соболя.
В сентябре сборная Украины проведет в Лиге наций три матча:
- Шотландия – Украина (21 сентября)
- Армения – Украина (24 сентября)
- Украина – Шотландия (27 сентября).
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