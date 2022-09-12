ОФИЦИАЛЬНО. Соболь довызван в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение довызвать в команду защитника «Брюгге» Эдуарда Соболя. Об этом сообщает УАФ.

Сбор начнется 16 сентября в Варшаве. Суммарно на него Петраков вызвал уже 27 игроков с учетом Соболя. В сентябре сборная Украины проведет матчи Лиги наций против Шотландии и Армении.

Ранее Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко.