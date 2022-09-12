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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Соболь довызван в сборную Украины
Лига наций
12 сентября 2022, 18:10 |
491
0

ОФИЦИАЛЬНО. Соболь довызван в сборную Украины

Защитник «Брюгге» присоединится к команде Петракова

12 сентября 2022, 18:10 |
491
0
ОФИЦИАЛЬНО. Соболь довызван в сборную Украины
УАФ. Эдуард Соболь

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение довызвать в команду защитника «Брюгге» Эдуарда Соболя. Об этом сообщает УАФ.

Сбор начнется 16 сентября в Варшаве. Суммарно на него Петраков вызвал уже 27 игроков с учетом Соболя. В сентябре сборная Украины проведет матчи Лиги наций против Шотландии и Армении.

Ранее Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко.

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Эдуард Соболь сборная Украины по футболу Брюгге Лига наций Александр Петраков
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Источник Украинская ассоциация футбола
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