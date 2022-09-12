Лига наций12 сентября 2022, 18:10 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Соболь довызван в сборную Украины
Защитник «Брюгге» присоединится к команде Петракова
12 сентября 2022, 18:10 |
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков принял решение довызвать в команду защитника «Брюгге» Эдуарда Соболя. Об этом сообщает УАФ.
Сбор начнется 16 сентября в Варшаве. Суммарно на него Петраков вызвал уже 27 игроков с учетом Соболя. В сентябре сборная Украины проведет матчи Лиги наций против Шотландии и Армении.
Ранее Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко.
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