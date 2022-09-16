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  4. Динамо пытается подписать 30-летнего форварда сборной Турции – источник
Украина. Премьер лига
16 сентября 2022, 11:10 |
1875
16

Динамо пытается подписать 30-летнего форварда сборной Турции – источник

На осуществлении сделки якобы настаивает коуч киевлян Мирча Луческу

16 сентября 2022, 11:10 |
1875
16
Динамо пытается подписать 30-летнего форварда сборной Турции – источник
Getty Images/Global Images Ukraine. Сердар Дурсун

В оставшиеся до закрытия трансферного окна в украинской Премьер-лиге семь дней «Динамо» попытается подписать нового центрального нападающего.

Одним из тех, кто может усилить киевлян называется 30-летний форвард «Фенербахче» и сборной Турции Сердар Дурсун.

«Динамо» уже предпринимает попытки договориться о переходе Дурсуна, но эта сделка оценивается как маловероятная.

Интересно, что на необходимости трансфера Дурсуна настаивает лично Мирча Луческу.

На счету Сердара Дурсуна 8 матчей и 7 забитых мячей в футболке национальной сборной Турции, дебютировать в которой ему удалось в октябре минувшего года.

Оценочная стоимость форварда на Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро. В «Фенербахче» Дурсун перешел летом 2021 года из «Дармштадта» в качестве свободного агента.

Кроме того, «Динамо» попытается решить проблему в центральной зоне, возникшую после травмы Николая Шапаренко, выбывшего из строя на шесть месяцев.

Накануне, напомним, «Динамо» проиграло свой второй матч в групповой стадии Лиги Европы – на этот раз «бело-синие» на номинально своем поле уступили кипрскому АЕКу (0:1).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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Andrey_1992
де, бл.ть, Діалло, ви ж його заявляли на цей сезон, суркісня ебуча!!!
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+2
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Віталій Ткачук
Ну-ну. Тренера треба змінити, бо він вже все...
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+2
Nick.Grabowski
Ще потрібно купити пару 35-річних гравців в Румунії - щоб команда прогресувала далі. 
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+2
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Віталій Ткачук
Як ми ганьбили Хачкевича, але в нього таких довгострокових провалів, як в цигана, не було. Румун вже зовсім з'їхав з глузду.
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+1
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Gargantua
Дурсун имеет на руках хороший контракт с Фенербахче и в Украину не поедет даже если места в составе ему не будет.
Довбика за 12 млн Динамо тоже себе позволить не может. 
Супряга еще лечится и потом будет набирать форму.
Сейчас можно найти разве что какого нибудь молодого африканца.
Ну или Диалло в атаке попробовать. Он стал лучшим игоком юношеского чемпионата Африки, а Динамо почему то не подходит.
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+1
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Злий Глобинець
А він у ТАКОМУ Динамо заграє?
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+1
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