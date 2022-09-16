Динамо пытается подписать 30-летнего форварда сборной Турции – источник
На осуществлении сделки якобы настаивает коуч киевлян Мирча Луческу
В оставшиеся до закрытия трансферного окна в украинской Премьер-лиге семь дней «Динамо» попытается подписать нового центрального нападающего.
Одним из тех, кто может усилить киевлян называется 30-летний форвард «Фенербахче» и сборной Турции Сердар Дурсун.
«Динамо» уже предпринимает попытки договориться о переходе Дурсуна, но эта сделка оценивается как маловероятная.
Интересно, что на необходимости трансфера Дурсуна настаивает лично Мирча Луческу.
На счету Сердара Дурсуна 8 матчей и 7 забитых мячей в футболке национальной сборной Турции, дебютировать в которой ему удалось в октябре минувшего года.
Оценочная стоимость форварда на Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро. В «Фенербахче» Дурсун перешел летом 2021 года из «Дармштадта» в качестве свободного агента.
Кроме того, «Динамо» попытается решить проблему в центральной зоне, возникшую после травмы Николая Шапаренко, выбывшего из строя на шесть месяцев.
Накануне, напомним, «Динамо» проиграло свой второй матч в групповой стадии Лиги Европы – на этот раз «бело-синие» на номинально своем поле уступили кипрскому АЕКу (0:1).
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Довбика за 12 млн Динамо тоже себе позволить не может.
Супряга еще лечится и потом будет набирать форму.
Сейчас можно найти разве что какого нибудь молодого африканца.
Ну или Диалло в атаке попробовать. Он стал лучшим игоком юношеского чемпионата Африки, а Динамо почему то не подходит.