Динамо пытается подписать 30-летнего форварда сборной Турции – источник

В оставшиеся до закрытия трансферного окна в украинской Премьер-лиге семь дней «Динамо» попытается подписать нового центрального нападающего.

Одним из тех, кто может усилить киевлян называется 30-летний форвард «Фенербахче» и сборной Турции Сердар Дурсун.

«Динамо» уже предпринимает попытки договориться о переходе Дурсуна, но эта сделка оценивается как маловероятная.

Интересно, что на необходимости трансфера Дурсуна настаивает лично Мирча Луческу.

На счету Сердара Дурсуна 8 матчей и 7 забитых мячей в футболке национальной сборной Турции, дебютировать в которой ему удалось в октябре минувшего года.

Оценочная стоимость форварда на Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро. В «Фенербахче» Дурсун перешел летом 2021 года из «Дармштадта» в качестве свободного агента.

Кроме того, «Динамо» попытается решить проблему в центральной зоне, возникшую после травмы Николая Шапаренко, выбывшего из строя на шесть месяцев.

Накануне, напомним, «Динамо» проиграло свой второй матч в групповой стадии Лиги Европы – на этот раз «бело-синие» на номинально своем поле уступили кипрскому АЕКу (0:1).