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Украина. Премьер лига
16 сентября 2022, 18:38 |
1674
18

Динамо интересовалось двумя игроками атаки из чемпионата Польши

Суммы, затребованные в качестве отступных, оказались неподъемными для киевского клуба

16 сентября 2022, 18:38 |
1674
18
Динамо интересовалось двумя игроками атаки из чемпионата Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Иви Лопес

«Динамо» летом нынешнего года активно интересовалось некоторыми игроками команд из польской Экстракласы, способными усилить стан «бело-синих».

В частности, в фокусе внимания киевского клуба были 29-летний форвард «Леха» Микаэль Исхак и 28-летний центральный атакующий полузащитник «Ракува» Иви Лопес.

Однако, если в случае с Лопесом «Динамо» отпугнули высокие запросы по отступным от руководства «Ракува» (порядка 4,5 миллионов евро), то в ситуации с Исхаком до реальных переговоров дело даже не дошло, будучи прерванным на стадии предварительных контактов.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о попытках «Динамо» подписать 30-летнего форварда «Фенербахче» и сборной Турции Сердара Дурсуна, которые, вероятно, также не будут успешными.

Трансферное окно в Украине закрывается 22 сентября, однако заявить потенциальных новобранцев «Динамо» на еврокубки не сможет до зимней паузы.

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Динамо Киев Микаэль Исхак трансферы УПЛ трансферы Иви Лопес чемпионат Польши по футболу Ракув Лех Познань
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Источник TVP Sport
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avk2307
Интересно сколько Кочергин в Ракуве получает? И ушел от из Зори точно не за 4 млн
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ALKOSruLKA
 якщо продавати якесь поліно - то цінник на десятки мільйонів вивішують, якщо ж купити - то хочуть надурняк...  менталітет 90-х з Сурка кліщами не витягнеш....
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AK.228
Величезні кошти для Монако 
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