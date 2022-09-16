Динамо интересовалось двумя игроками атаки из чемпионата Польши

«Динамо» летом нынешнего года активно интересовалось некоторыми игроками команд из польской Экстракласы, способными усилить стан «бело-синих».

В частности, в фокусе внимания киевского клуба были 29-летний форвард «Леха» Микаэль Исхак и 28-летний центральный атакующий полузащитник «Ракува» Иви Лопес.

Однако, если в случае с Лопесом «Динамо» отпугнули высокие запросы по отступным от руководства «Ракува» (порядка 4,5 миллионов евро), то в ситуации с Исхаком до реальных переговоров дело даже не дошло, будучи прерванным на стадии предварительных контактов.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о попытках «Динамо» подписать 30-летнего форварда «Фенербахче» и сборной Турции Сердара Дурсуна, которые, вероятно, также не будут успешными.

Трансферное окно в Украине закрывается 22 сентября, однако заявить потенциальных новобранцев «Динамо» на еврокубки не сможет до зимней паузы.