Украина обыграла Эстонию, фиаско Динамо, последний матч Серены

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 3 сентября.

1А. Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии

Украинцы одержали вторую победу на Евробаскете-2022

1Б. Алексей ЛЭНЬ: «Не мог в такое время не приехать в сборную»

Центровой сборной Украины и «Сакраменто» дал большое интервью Sport.ua

2А. Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк

«Заря» одержала третью победу в новом чемпионате

2Б. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»

Главный тренер «Динамо» Киев прокомментировал поражение в матче против луганской «Зари»

3А. Днепр-1 уверенно обыграл Верес

Днепряне продолжают «сухую» победную серию

3Б. Провал Скрипника. Металлист 1925 вырвал победу над Ворсклой

Команда из Полтавы в четвертом матче подряд пропустила два или более голов

4А. Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open

Айла Томлянович одержала победу в трехсетовом поединке

4Б. US Open. Костюк уверенно пробилась в третий раунд парного разряда

Украинка хорошо сыгралась в дуэте с Чжан Шуай

5. Александр УСИК: «Фьюри любит только болтать - бла-бла-бла»

Украинец ждет большого поединка

6А. Милан в ярком матче обыграл Интер, у Леау дубль и ассист

Интереснейший поединок в Серии A

6Б. Неудержимый Холанд снова забил, но Ман Сити потерял очки в матче АПЛ

Команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью

6В. ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол

Украинский хавбек забил во втором матче кряду

7. Украина проиграла Испании в полуфинале квалификации Всемирных пляжных игр

Наша команда сыграет в матче за третье место отборочного турнира

8. 0,021! Ферстаппен опередил Леклера в битве за поул в Нидерландах

Пилот Ред Булла взял поул на домашней трассе

9. Украинка Блашко заняла 2 место на Martin Fourcade Nordic Festival

Виграла гонку чешка Маркета Давидова

10. Динамовский кризис: головокружение от неуспехов

Валерий Василенко считает, что в сложившейся ситуации Мирча Луческу виноват меньше всего