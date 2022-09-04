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04 сентября 2022, 06:45 | Обновлено 04 сентября 2022, 06:59
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0

Украина обыграла Эстонию, фиаско Динамо, последний матч Серены

Главные новости за 3 сентября на Sport.ua

04 сентября 2022, 06:45 | Обновлено 04 сентября 2022, 06:59
590
0
Украина обыграла Эстонию, фиаско Динамо, последний матч Серены
ФБУ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 3 сентября.

1А. Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Украинцы одержали вторую победу на Евробаскете-2022

1Б. Алексей ЛЭНЬ: «Не мог в такое время не приехать в сборную»
Центровой сборной Украины и «Сакраменто» дал большое интервью Sport.ua

2А. Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
«Заря» одержала третью победу в новом чемпионате

2Б. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Главный тренер «Динамо» Киев прокомментировал поражение в матче против луганской «Зари»

3А. Днепр-1 уверенно обыграл Верес
Днепряне продолжают «сухую» победную серию

3Б. Провал Скрипника. Металлист 1925 вырвал победу над Ворсклой
Команда из Полтавы в четвертом матче подряд пропустила два или более голов

4А. Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
Айла Томлянович одержала победу в трехсетовом поединке

4Б. US Open. Костюк уверенно пробилась в третий раунд парного разряда
Украинка хорошо сыгралась в дуэте с Чжан Шуай

5. Александр УСИК: «Фьюри любит только болтать - бла-бла-бла»
Украинец ждет большого поединка

6А. Милан в ярком матче обыграл Интер, у Леау дубль и ассист
Интереснейший поединок в Серии A

6Б. Неудержимый Холанд снова забил, но Ман Сити потерял очки в матче АПЛ
Команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью

6В. ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
Украинский хавбек забил во втором матче кряду

7. Украина проиграла Испании в полуфинале квалификации Всемирных пляжных игр
Наша команда сыграет в матче за третье место отборочного турнира

8. 0,021! Ферстаппен опередил Леклера в битве за поул в Нидерландах
Пилот Ред Булла взял поул на домашней трассе

9. Украинка Блашко заняла 2 место на Martin Fourcade Nordic Festival
Виграла гонку чешка Маркета Давидова

10. Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Валерий Василенко считает, что в сложившейся ситуации Мирча Луческу виноват меньше всего

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Источник Sport.ua
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