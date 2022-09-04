Украина обыграла Эстонию, фиаско Динамо, последний матч Серены
Главные новости за 3 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 3 сентября.
1А. Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Украинцы одержали вторую победу на Евробаскете-2022
1Б. Алексей ЛЭНЬ: «Не мог в такое время не приехать в сборную»
Центровой сборной Украины и «Сакраменто» дал большое интервью Sport.ua
2А. Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
«Заря» одержала третью победу в новом чемпионате
2Б. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Главный тренер «Динамо» Киев прокомментировал поражение в матче против луганской «Зари»
3А. Днепр-1 уверенно обыграл Верес
Днепряне продолжают «сухую» победную серию
3Б. Провал Скрипника. Металлист 1925 вырвал победу над Ворсклой
Команда из Полтавы в четвертом матче подряд пропустила два или более голов
4А. Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
Айла Томлянович одержала победу в трехсетовом поединке
4Б. US Open. Костюк уверенно пробилась в третий раунд парного разряда
Украинка хорошо сыгралась в дуэте с Чжан Шуай
5. Александр УСИК: «Фьюри любит только болтать - бла-бла-бла»
Украинец ждет большого поединка
6А. Милан в ярком матче обыграл Интер, у Леау дубль и ассист
Интереснейший поединок в Серии A
6Б. Неудержимый Холанд снова забил, но Ман Сити потерял очки в матче АПЛ
Команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью
6В. ВИДЕО. Положил со штрафного. Коноплянка оформил красивый гол
Украинский хавбек забил во втором матче кряду
7. Украина проиграла Испании в полуфинале квалификации Всемирных пляжных игр
Наша команда сыграет в матче за третье место отборочного турнира
8. 0,021! Ферстаппен опередил Леклера в битве за поул в Нидерландах
Пилот Ред Булла взял поул на домашней трассе
9. Украинка Блашко заняла 2 место на Martin Fourcade Nordic Festival
Виграла гонку чешка Маркета Давидова
10. Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Валерий Василенко считает, что в сложившейся ситуации Мирча Луческу виноват меньше всего
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы
Украинка повторила национальный рекорд установленный в 1995 году