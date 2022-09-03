Днепр-1 уверенно обыграл Верес

В третьем туре чемпионата Украины сошлись команды, которые до этого еще не теряли очков. Впрочем, у номинальных хозяев поля (матч проходил на ужгородском «Авангарде») была в активе только одна победа, но какая! 3:0 над киевским «Динамо». Зато ровненский коллектив удивил многих, в двух стартовых турах набрав шесть баллов – «Верес» обыграл на выезде «Черноморец» и «Ворсклу». Так что встреча обещала стать непростой.

И первые же минуты поединка подтвердили, что всё будет очень непросто для обеих сторон. После углового у ворот гостей Адамюк пробивал по мячу, на который головой пошел Евгений Пасич. Игрок «Вереса» оказался на долю секунды быстрее, за что и получил удар ногой в голову. Гости требовали удаления Адамюка, но рефери счел, что Пасич сам слишком низко опустил голову, так что ограничился «горчичником» для футболиста «Днепра-1». А вот «Верес» уже на старте игры лишился ключевого футболиста, ведь через несколько минут Евгения пришлось заменить.





Днепряне и дальше продолжали доминировать и обязаны были открывать счет в середине тайма. Однако автор первого гола команды в нынешнем сезоне – Эдуард Сарапий – на этот полузащитник из выгодной позиции попал в штангу, а добивание одноклубников оказалось неточным.

Тем не менее, на перерыв номинальные хозяева поля ушли, ведя в счете. Уже в компенсированное время Гуцуляк прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную. Амаш расстреливал ворота, но под удар бросились сразу несколько защитников. Однако мяч отскочил снова к уроженцу Марселя, и тот со второй попытки «прошил» всех, кто находился на пути мяча – 1:0! Великолепный дебют Яниса в УПЛ! Учитывая статистику первой половины встречи – 7:0 по ударам по воротам – такой счет следует признать более чем справедливым.

Вторая половины игры началась с того, что снова в центре внимания оказался защитник «Днепра-1» Владимир Адамюк. На сей раз – со знаком «плюс». После подачи с фланга он выпрыгнул выше всех (отметим Громова, который оттянул на себя соперников) и головой пробил мимо голкипера – 2:0.

После этого подопечные Александа Кучера отдали инициативу сопернику, а сами принялись искать удачи в контратаках. Благодаря этому гости смогли избежать «0» в графе «удары по воротам», но опасности создать всё равно не сумели. Зато сами могли не раз поплатиться, ведь от контратак «Днепр-1» не отказался. Дважды очень не повезло Довбыку. Сперва он ворвался в штрафную, обыграл двоих защитников, но не сумел переиграть голкипера. А затем, когда уже и вратаря обыграл и пробил, казалось, наверняка – в подкате мяч вынес из ворот Вовченко.

В общем, шансов у гостей после второго пропущенного мяча не было (как не было, впрочем, и до этого). Неудивительно, что наставник «Вереса» Юрий Вирт «накричал» себе желтую карточку. В итоге – заслуженная победа «Днепра-1», и 2:0 по такой игре кажутся даже «невыполненным» планом. «Верес» с шестью очками после трех игр закрепился на шестой строчке турнирной таблицы. У «Днепра-1» тоже 6 баллов, но после двух игр, и пока что третья позиция.



Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Днепр-1» – «Верес» – 2:0.

Амаш (45+2), Адамюк (47).

Адамюк (4), Гуцуляк (26), Бабенко (59) – Клец (49).

«Днепр-1»: Макс Валеф, Бузанелло (Назаренко, 78), Сваток, Сарапий, Адамюк, Амаш (Когут, 67), Пихаленок (Горбунов, 67), Бабенко, Гуцуляк (Танчик, 55), Громов (Рубчинский, 5 ), Довбык.



«Верес»: Когут, Гагун, Мельник, Вовченко, Е. Пасич (Квасный, 8), Клец, Кучеров (Курко, 76), Дахновский (В. Шарай, 62), Лебеденко (С. Шарай, 62), Г. Пасич, Сергийчук (Шестаков, 46).



Стадион: "Авангард" (Ужгород).

Рефери: Александр Дердо (Черноморск).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА