Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Должны были забивать еще»
Чемпионат Украины
Днепр-1
03.09.2022, FT 2 : 0
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 17:08 | Обновлено 03 сентября 2022, 17:49
985
0

Александр КУЧЕР: «Должны были забивать еще»

Главный тренер СК «Днепр-1» прокомментировал победу своей команды в матче против «Вереса»

03 сентября 2022, 17:08 | Обновлено 03 сентября 2022, 17:49
985
0
Александр КУЧЕР: «Должны были забивать еще»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура УПЛ против «Вереса»:

– Мы играли против хорошей команды: агрессивной, физически хорошо готовой. Юрий Вирт умеет настраивать своих подопечных. Ожидали, что будет трудная игра для нас, потому что соперник агрессивно защищается. Нужно было забить первый мяч, и тогда нам было бы легче. Сначала у нас это не получилось, но в конце первого тайма мы забили, и после этого команда уже начала играть спокойнее. Ну а после второго гола игра была полностью под нашим контролем. Мы должны были забивать еще, но где-то нам не везло в атаке. Неплохо сегодня мы сыграли на стандартах, после которых удавалось создавать моменты, да и по игре тоже могли забивать еще. Но есть у нас результат 2:0, которым мы, конечно, довольны, ведь для нас это важные три очка. Будем работать дальше, ведь уже через пять дней у нас игра в групповом раунде Лиги Конференций.

– Вы уже ознакомились с уровнем АЗ?

– Да, конечно, я смотрел их последний матч, как они действуют. Там в команде сплав молодежи и опыта, быстрые футболисты. Команда еще не знала поражения в чемпионате Нидерландов, так что нам будет непросто. Они играют в быстрый, комбинационный футбол, там есть молодые, хорошие исполнители, хорошо работающие с мячом. Предстоит разбирать их игру и будем готовиться к этому матчу.

По теме:
Юрий ВИРТ: «Будем стараться улучшать свою игру»
Провал Скрипника. Металлист 1925 вырвал победу над Ворсклой
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Александр Кучер Днепр-1 Верес Ровно Днепр-1 - Верес пресс-конференция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник СК Днепр-1
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
Футбол | 02 сентября 2022, 23:45 10
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге

В матче 7-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» разгромил «Серкль Брюгге»

Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Футбол | 02 сентября 2022, 19:01 54
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух

Михаил Мудрик был удален еще по ходу первого тайма

ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
Футбол | 02.09.2022, 18:01
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
Патрик ван ЛЕУВЕН: «С первой до последней минуты делали все для результата»
Футбол | 03.09.2022, 16:18
Патрик ван ЛЕУВЕН: «С первой до последней минуты делали все для результата»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «С первой до последней минуты делали все для результата»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не может Мудрик стоить 30 миллионов евро»
Футбол | 03.09.2022, 08:56
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не может Мудрик стоить 30 миллионов евро»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не может Мудрик стоить 30 миллионов евро»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
Источник: Суркис отклонил предложение Тоттенхэма в размере £25 млн
01.09.2022, 20:00 30
Футбол
Чей Крым? Возможен ли бой Усика и Фьюри в Киеве? Что с домом в Ворзеле?
Чей Крым? Возможен ли бой Усика и Фьюри в Киеве? Что с домом в Ворзеле?
02.09.2022, 13:50 2
Бокс
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
02.09.2022, 12:39 5
Бокс
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
02.09.2022, 15:25 13
Бокс
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
01.09.2022, 23:07 23
Футбол
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
02.09.2022, 12:59
Бокс
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
03.09.2022, 14:54 98
Футбол
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
03.09.2022, 10:36 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности