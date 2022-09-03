Александр КУЧЕР: «Должны были забивать еще»

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура УПЛ против «Вереса»:

– Мы играли против хорошей команды: агрессивной, физически хорошо готовой. Юрий Вирт умеет настраивать своих подопечных. Ожидали, что будет трудная игра для нас, потому что соперник агрессивно защищается. Нужно было забить первый мяч, и тогда нам было бы легче. Сначала у нас это не получилось, но в конце первого тайма мы забили, и после этого команда уже начала играть спокойнее. Ну а после второго гола игра была полностью под нашим контролем. Мы должны были забивать еще, но где-то нам не везло в атаке. Неплохо сегодня мы сыграли на стандартах, после которых удавалось создавать моменты, да и по игре тоже могли забивать еще. Но есть у нас результат 2:0, которым мы, конечно, довольны, ведь для нас это важные три очка. Будем работать дальше, ведь уже через пять дней у нас игра в групповом раунде Лиги Конференций.

– Вы уже ознакомились с уровнем АЗ?

– Да, конечно, я смотрел их последний матч, как они действуют. Там в команде сплав молодежи и опыта, быстрые футболисты. Команда еще не знала поражения в чемпионате Нидерландов, так что нам будет непросто. Они играют в быстрый, комбинационный футбол, там есть молодые, хорошие исполнители, хорошо работающие с мячом. Предстоит разбирать их игру и будем готовиться к этому матчу.