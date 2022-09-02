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Чемпионат Украины
Днепр-1
03.09.2022 13:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 16:55 | Обновлено 02 сентября 2022, 17:00
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Днепр-1 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды еще не теряли очки в новом сезоне УПЛ

02 сентября 2022, 16:55 | Обновлено 02 сентября 2022, 17:00
225
0
Днепр-1 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Днепр-1

В субботу, 3 сентября, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против ровенского «Вереса». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Днепр-1

Днепряне под руководством хорватского специалиста Игора Йовичевича по итогам прошлого сезона заняли третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, впервые в истории получив право представить Украину на международной арене. В плей-офф квалификации Лиги Европы «Днепру-1» пришлось играть под руководством экс-наставника харьковского «Металлиста» Александра Кучера, поскольку Йовичевич сбежал в донецкий «Шахтер».

Еврокубковый вояж для «Днепра-1» сложился неудачно. Казалось, что пройти кипрский АЕК из Ларнаки подопечным Кучера вполне по силам однако на практике оба поединка были проиграны. В первом днепряне уступили со счетом 1:2, а во втором и вовсе пропустили три безответных мяча. Впрочем, за игрой «Днепра-1» этой осенью мы сможем наблюдать в групповом раунде Лиги конференций, где им будут противостоять нидерландский АЗ, кипрский «Аполлон» и «Вадуц» из Лихтенштейна.

Реабилитироваться клуб из Днепра перед своими болельщиками смог благодаря более чем уверенному старту в чемпионате. Во втором туре бронзовый призер УПЛ нанес сенсационное разгромное поражение киевскому «Динамо» со счетом 3:0. Причем интересно, что Кучер смог обыграть своего учителя, румына Мирчу Луческу, под руководством которого Александр выступал за «Шахтер». Этот результат показал, что днепряне имеют все шансы стать третьей силой в украинском футболе и бороться за чемпионство. Особенно в тех реалиях, которые сложились в условиях войны.

Верес

Ровенский клуб многие специалисты считали одним из аутсайдеров чемпионата, однако после двух сыгранных туров большинство из них, вероятно, уже изменили свое мнение. Команда Юрия Вирта одержала две победы на старте нового сезона Премьер-лиги, пускай и с минимальным перевесом. Сначала «Верес» выиграл у одесского «Черноморца» (1:0), а затем обыграл полтавскую «Ворсклу» (2:1). И если в матче с «моряками» шансы были примерно равны, то полтавчан, которых возглавляет Виктор Скрипник, считали фаворитами противостояния.

Но в футболе, а особенно украинском, нередко случаются сюрпризы и неожиданные результаты. Конечно, вряд ли подопечные Вирта будут бороться за зону еврокубков, однако с сохранением прописки в элитном дивизионе проблем возникнуть не должно. Тем не менее команда будет цепляться за очки в каждом поединке, несмотря на то, кто находится по ту сторону поля. «Красно-черные» уже неоднократно демонстрировали свои бойцовские качества, да и опытный Богдан Когут действует в воротах гораздо увереннее, чем днепровский бразилец Валеф.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Валеф – Танчик, Сваток, Сарапий, Бузанелло, Бабенко, Бланко, Гуцуляк, Пихаленок, Громов, Довбик.

«Верес»: Когут – Гагун, Мирошник, Вовченко, Е.Пасич, Кучеров, Дахновский, Клец, Лебеденко, Г.Пасич, Гайдучик.

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3 сентября, суббота

«Днепр-1» – «Верес»
Ужгород. Стадион «Авангард». 13:00
ТВ-трансляция планируется на телеканалах Setanta Sports и УНИАН
ДНЕПР-1 — ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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