Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. US Open. Костюк уверенно пробилась в третий раунд парного разряда
US Open
03 сентября 2022, 20:51 | Обновлено 03 сентября 2022, 21:05
822
3

US Open. Костюк уверенно пробилась в третий раунд парного разряда

Украинка хорошо сыгралась в дуэте с Чжан Шуай

03 сентября 2022, 20:51 | Обновлено 03 сентября 2022, 21:05
822
3
US Open. Костюк уверенно пробилась в третий раунд парного разряда
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжила побеждать в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.

Во втором раунде украинка в дуэте с китаянкой Чжан Шуай, получившие 11-й номер посева, переиграли тандем Тереза Михаликова (Чехия) / Александра Саснович.

US Open. Второй круг парного разряда
Марта Костюк / Чжан Шуай – Тереза Михаликова / Александра Саснович – 6:1, 6:2

В 1/8 финала украинско-китайской паре будут противостоять победители матча Дезире Кравчик (США) / Деми Схурс (Нидерланды)  – Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия).

Ранее в третий круг парного разряда вышла Людмила Киченок.

По теме:
Битва титанов. Квитова на тай-брейке третьего сета одолела Мугурусу
Костюк/Чжан Шуай – Михаликова/Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леброн ДЖЕЙМС: «Серена, мы все знаем, что ты величайшая»
Марта Костюк Александра Саснович Чжан Шуай Тереза Михаликова US Open 2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Провал Скрипника. Металлист 1925 вырвал победу над Ворсклой
Футбол | 03 сентября 2022, 16:54 12
Провал Скрипника. Металлист 1925 вырвал победу над Ворсклой
Провал Скрипника. Металлист 1925 вырвал победу над Ворсклой

Команда из Полтавы в четвертом матче подряд пропустила два или более голов

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
Футбол | 02 сентября 2022, 22:51 27
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки

22-летний полузащитник Кахим Пэррис подписал соглашение по схеме 4+1

ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
Футбол | 02.09.2022, 23:45
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты
Теннис | 03.09.2022, 13:17
Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
Другие виды | 02.09.2022, 23:15
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Arctic
Поки дівчата досить не погано виглядають!
Цікаво за ними спостерігати!
Ответить
+5
Александр Ад
молодці .Україна-Китай дружба!
Ответить
+3
Fdail
Полуфинал Киченок/Остапенко - Костюк/Шуай)))
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
02.09.2022, 12:47 1
Бокс
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
02.09.2022, 12:10
Бокс
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
03.09.2022, 10:36 20
Футбол
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
02.09.2022, 19:01 54
Футбол
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
01.09.2022, 21:34 15
Футбол
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
02.09.2022, 20:45
Волейбол
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
02.09.2022, 18:01 9
Футбол
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
02.09.2022, 12:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности