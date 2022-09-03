US Open. Костюк уверенно пробилась в третий раунд парного разряда
Украинка хорошо сыгралась в дуэте с Чжан Шуай
Украинская теннисистка Марта Костюк продолжила побеждать в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.
Во втором раунде украинка в дуэте с китаянкой Чжан Шуай, получившие 11-й номер посева, переиграли тандем Тереза Михаликова (Чехия) / Александра Саснович.
US Open. Второй круг парного разряда
Марта Костюк / Чжан Шуай – Тереза Михаликова / Александра Саснович – 6:1, 6:2
В 1/8 финала украинско-китайской паре будут противостоять победители матча Дезире Кравчик (США) / Деми Схурс (Нидерланды) – Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия).
Ранее в третий круг парного разряда вышла Людмила Киченок.
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