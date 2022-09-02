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  4. Камбек от Киченок. Украинка вышла в 1/8 финала US Open
WTA
02 сентября 2022, 22:30 |
1401
4

Камбек от Киченок. Украинка вышла в 1/8 финала US Open

Седьмая победа подряд для Людмилы

02 сентября 2022, 22:30 |
1401
4
Камбек от Киченок. Украинка вышла в 1/8 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine

В 1/16 финала парного разряда US Open украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко обыграли Анну Бондар (Венгрия) и Грет Миннен (Бельгия).

US Open. Парный разряд. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Анна Бондар (Венгрия) / Грет Миннен (Бельгия) – 0:6, 6:2, 7:6 (10:3)

После разгромно проигранного первого сета украинско-латвийская пара уверенно забрали вторую партию, а в третьей не оставили шансов на решающем тай-брейке.

В предыдущем раунде Киченок и Остапенко обыграли Панну Удварди (Венгрия) и Тамару Зиданшек (Словения).

Отметим, что для Людмилы и Алены эта победа стала седьмой подряд. В конце августа они выиграли хардовый турнир серии WTA 1000 в Цинциннати (США).

В следующем круге украинка и латвийка встретятся с победительницами матча Каролин Гарсия (Франция) / Кристина Младенович (Франция) – Надя Подороска (Аргентина) / Майяр Шериф (Египет).

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Грет Миннен Людмила Киченок Алена Остапенко US Open 2022 Анна Бондар
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Fdail
После первого сета думал, что уже все, но вспомнил , что Люда с Алёной не раз попадали в такие проблемы и практически всегда эффектно их решали. Дальше скорее Младенович/Гарсия и там вряд-ли будет время на раскачку, но если начать играть с первого гейма, то их тоже можно победить . Удачи!
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+4
Arctic
Важка гра! На диво сильні суперниці виявились! 
Вболіваємо на далі за українок і тих хто нас підтримує!
Ответить
+4
Александр Ад
молодець,грала ні гірше за Олену добре.що е поки за кого повболивати
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+2
Sashamar
Гарсія/Младеновіч такої гри не вибачать
Ответить
0
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