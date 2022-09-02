Камбек от Киченок. Украинка вышла в 1/8 финала US Open

В 1/16 финала парного разряда US Open украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко обыграли Анну Бондар (Венгрия) и Грет Миннен (Бельгия).

US Open. Парный разряд. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Анна Бондар (Венгрия) / Грет Миннен (Бельгия) – 0:6, 6:2, 7:6 (10:3)

После разгромно проигранного первого сета украинско-латвийская пара уверенно забрали вторую партию, а в третьей не оставили шансов на решающем тай-брейке.

В предыдущем раунде Киченок и Остапенко обыграли Панну Удварди (Венгрия) и Тамару Зиданшек (Словения).

Отметим, что для Людмилы и Алены эта победа стала седьмой подряд. В конце августа они выиграли хардовый турнир серии WTA 1000 в Цинциннати (США).

В следующем круге украинка и латвийка встретятся с победительницами матча Каролин Гарсия (Франция) / Кристина Младенович (Франция) – Надя Подороска (Аргентина) / Майяр Шериф (Египет).