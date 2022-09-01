Киченок выиграла стартовый матч на US Open. Слаженный дуэт с Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) выиграли стартовый матч в парном разряде на Открытом чемпионате США.

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Панна Удварди (Венгрия) / Тамара Зиданшек (Словения) – 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (10:6)

Во втором сете Киченок и Остапенко проигрывали 0:4, смогли вернуться в игру и перевести сет на тай-брейк, но там уступили со счета 3:0. Тем не менее, третья партия закончилась успешно для украинки и латвийки.

Отметим, что для украинско-латвийской пары эта победа стала 6-й подряд. Ранее Людмила и Алена выиграли хардовый турнир серии WTA 1000 в Цинциннати.

Также вчера, 31 августа, Людмила проиграла матч 1/16 финала US Open в смешанном парном разряде. Интересно то, что украинка играла против Алены.

Далее Киченок и Остапенко встретятся с дуэтом Анна Бондарь (Венгрия) / Гретье Миннен (Бельгия). Матч начнется 2 сентября не ранее 20:00 по Киеву.