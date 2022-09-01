US Open01 сентября 2022, 01:59 | Обновлено 01 сентября 2022, 02:30
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US Open. Людмила Киченок проиграла в стартовом матче микста
Украинка потерпела поражение уже в первом раунде
01 сентября 2022, 01:59 | Обновлено 01 сентября 2022, 02:30
38
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В ночь со среды на четверг на Открытом чемпионате США по теннису украинка Людмила Киченок стартовала в смешанном парном разряде.
Люда в дуэте с бразильцем Рафаэлем Матосом в первом раунде потерпела поражение в матче против бельгийского тандема Грет Миннен / Алисон ван Эйтванк.
US Open. Первый раунд смешанного парного турнира
Людмила Киченок / Рафаэл Матос (Украина / Бразилия) – Грет Миннен/Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – 2:6, 6:7
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