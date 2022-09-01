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  4. US Open. Людмила Киченок проиграла в стартовом матче микста
US Open
01 сентября 2022, 01:59 | Обновлено 01 сентября 2022, 02:30
38
0

US Open. Людмила Киченок проиграла в стартовом матче микста

Украинка потерпела поражение уже в первом раунде

01 сентября 2022, 01:59 | Обновлено 01 сентября 2022, 02:30
38
0
US Open. Людмила Киченок проиграла в стартовом матче микста
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

В ночь со среды на четверг на Открытом чемпионате США по теннису украинка Людмила Киченок стартовала в смешанном парном разряде.

Люда в дуэте с бразильцем Рафаэлем Матосом в первом раунде потерпела поражение в матче против бельгийского тандема ​Грет Миннен / Алисон ван Эйтванк.

US Open. Первый раунд смешанного парного турнира
Людмила Киченок / Рафаэл Матос (Украина / Бразилия) – ​Грет Миннен/Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – 2:6, 6:7

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Источник Sport.ua
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