US Open. Людмила Киченок проиграла в стартовом матче микста

В ночь со среды на четверг на Открытом чемпионате США по теннису украинка Людмила Киченок стартовала в смешанном парном разряде.

Люда в дуэте с бразильцем Рафаэлем Матосом в первом раунде потерпела поражение в матче против бельгийского тандема ​Грет Миннен / Алисон ван Эйтванк.