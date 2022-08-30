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US Open
30 августа 2022, 22:40 | Обновлено 30 августа 2022, 23:09
1160
0

Много материлась. Остапенко выбыла из одиночного разряда US Open

Партнерша Люды Киченок была очень недовольна

30 августа 2022, 22:40 | Обновлено 30 августа 2022, 23:09
1160
0
Много материлась. Остапенко выбыла из одиночного разряда US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (№16 WTA) завершила борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата США.

В первом круг латвийка проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (№39 WTA).

US Open. первый круг
Чжэн Циньвэнь (Китай) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:3, 3:6, 6:4

Отметим, что во время матча Остапенко получила предупреждение за употребление громких непристойных выражений на корте. А Циньвэнь подала 21 эйс, установив новый рекорд сезона.

Латвийка продолжит борьбу в парных разрядах, где в женском сыграет с Людмилой Киченок, а в миксте – против украинки.

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Алена Остапенко Чжэн Циньвэнь US Open 2022
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Источник Sport.ua
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