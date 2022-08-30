Много материлась. Остапенко выбыла из одиночного разряда US Open

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (№16 WTA) завершила борьбу в одиночном разряде Открытого чемпионата США.

В первом круг латвийка проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (№39 WTA).

US Open. первый круг

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:3, 3:6, 6:4

Отметим, что во время матча Остапенко получила предупреждение за употребление громких непристойных выражений на корте. А Циньвэнь подала 21 эйс, установив новый рекорд сезона.

Латвийка продолжит борьбу в парных разрядах, где в женском сыграет с Людмилой Киченок, а в миксте – против украинки.