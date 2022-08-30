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  4. Киченок сыграет против Остапенко в миксте US Open
US Open
30 августа 2022, 17:17 |
66
0

Киченок сыграет против Остапенко в миксте US Open

Бывает и такое

30 августа 2022, 17:17 |
66
0
Киченок сыграет против Остапенко в миксте US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Состоялась жеребьевка парного смешанного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

В этом турнире Украину представит лишь Людмила Киченок. Она в дуэте с бразильцем Рафаэлем Матосом в первом круге сразится против тандема Алена Остапенко / Давид Вега-Эрнандес (Латвия / Испания).

Любопытно, что Киченок и Остапенко вместе играют в парном женском разряде.

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Алена Остапенко Людмила Киченок US Open 2022 Рафаэль Матос Давид Вега-Эрнандес
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Источник US Open
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