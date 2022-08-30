Киченок сыграет против Остапенко в миксте US Open

Состоялась жеребьевка парного смешанного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

В этом турнире Украину представит лишь Людмила Киченок. Она в дуэте с бразильцем Рафаэлем Матосом в первом круге сразится против тандема Алена Остапенко / Давид Вега-Эрнандес (Латвия / Испания).

Любопытно, что Киченок и Остапенко вместе играют в парном женском разряде.