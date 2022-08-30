US Open30 августа 2022, 17:17 |
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Киченок сыграет против Остапенко в миксте US Open
Бывает и такое
30 августа 2022, 17:17 |
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Состоялась жеребьевка парного смешанного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.
В этом турнире Украину представит лишь Людмила Киченок. Она в дуэте с бразильцем Рафаэлем Матосом в первом круге сразится против тандема Алена Остапенко / Давид Вега-Эрнандес (Латвия / Испания).
Любопытно, что Киченок и Остапенко вместе играют в парном женском разряде.
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