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US Open
28 августа 2022, 20:44 | Обновлено 28 августа 2022, 20:45
236
0

Украинки узнали соперниц в парном разряде US Open

Надежда Киченок в первом круге сразится против Марты Костюк

28 августа 2022, 20:44 | Обновлено 28 августа 2022, 20:45
236
0
Украинки узнали соперниц в парном разряде US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Стали известны результаты жеребьевки парного женского разряда Открытого чемпионата США по теннису.

Украину в парном турнире представят четыре спортсменки. К сожалению, две из них уже в первом круге сразятся между собой.

Отметим, что Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко получила четвертый номер посева, Марта Костюк в тандеме с Чжан Шуай – одиннадцатый.

Матчи первого круга с участием украинок

 Ангелина Калинина /  Елена Рыбакина –  Хэрриет Дарт / Людмила Самсонова

 Людмила Киченок /  Алена Остапенко [4] –  Панна Удварди /  Тамара Зиданшек

 Марта Костюк /  Чжан Шуай [11] –  Надежда Киченок /  Оксана Калашникова 

Будем надеяться, что Ангелина Калинина поможет своей напарнице с изучением английского.

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Ангелина Калинина Елена Рыбакина Людмила Киченок Алена Остапенко Хэрриет Дарт Людмила Самсонова Панна Удварди Тамара Зиданшек Марта Костюк Чжан Шуай Надежда Киченок Оксана Калашникова
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Источник US Open
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