Украинки узнали соперниц в парном разряде US Open

Стали известны результаты жеребьевки парного женского разряда Открытого чемпионата США по теннису.

Украину в парном турнире представят четыре спортсменки. К сожалению, две из них уже в первом круге сразятся между собой.

Отметим, что Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко получила четвертый номер посева, Марта Костюк в тандеме с Чжан Шуай – одиннадцатый.

Матчи первого круга с участием украинок

Ангелина Калинина / Елена Рыбакина – Хэрриет Дарт / Людмила Самсонова

Людмила Киченок / Алена Остапенко [4] – Панна Удварди / Тамара Зиданшек

Марта Костюк / Чжан Шуай [11] – Надежда Киченок / Оксана Калашникова

Будем надеяться, что Ангелина Калинина поможет своей напарнице с изучением английского.