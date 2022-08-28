Украинки узнали соперниц в парном разряде US Open
Надежда Киченок в первом круге сразится против Марты Костюк
Стали известны результаты жеребьевки парного женского разряда Открытого чемпионата США по теннису.
Украину в парном турнире представят четыре спортсменки. К сожалению, две из них уже в первом круге сразятся между собой.
Отметим, что Людмила Киченок в дуэте с Аленой Остапенко получила четвертый номер посева, Марта Костюк в тандеме с Чжан Шуай – одиннадцатый.
Матчи первого круга с участием украинок
Ангелина Калинина / Елена Рыбакина – Хэрриет Дарт / Людмила Самсонова
Людмила Киченок / Алена Остапенко [4] – Панна Удварди / Тамара Зиданшек
Марта Костюк / Чжан Шуай [11] – Надежда Киченок / Оксана Калашникова
Будем надеяться, что Ангелина Калинина поможет своей напарнице с изучением английского.
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