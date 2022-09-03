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Чемпионат Украины
Металлист 1925
03.09.2022, FT 3 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 16:54 | Обновлено 03 сентября 2022, 17:34
2523
7

Провал Скрипника. Металлист 1925 вырвал победу над Ворсклой

Команда из Полтавы в четвертом матче подряд пропустила два или более голов

03 сентября 2022, 16:54 | Обновлено 03 сентября 2022, 17:34
2523
7
Провал Скрипника. Металлист 1925 вырвал победу над Ворсклой
ФК Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов по сравнению с прошлым туром произвел некоторые изменения в стартовом составе. Вместо Шершня, Рудавского и Русина на поле вышли Жичиков, Кравченко и Капинус. Рулевой «Ворсклы» Виктор Скрипник также сделал несколько перестановок после поражения от «Вереса». Вместо Яворского, Филипе, Тотре с первых минут игры на поле вышли Пердута, кстати, впервые с начала чемпионата, Марлисон и Челядин.

Номинальные гости после двух поражений на старте активнее начали поединок. Особенно старался Марлисон, в прошлом сезоне выступавший именно за «Металлист 1925». После розыгрыша углового бразилец пробивал головой, но мяч попал в сетку с другой стороны ворот. Вскоре не хватило точности и удару слета Сефери, которому ассистировал Пердута.

Активность «бело-зеленых» привела к пенальти в ворота харьковского клуба – за игру рукой Курило. Как и в первом туре, с «точки» пробивал опытный Олейник, однако на этот раз Денис не сумел реализовать 11-метровый удар. Для Олейника это 2-й нереализованный пенальти в УПЛ, а впервые Денис ошибся еще в 2007 году, когда выступал за ахтырский «Нефтяник». Интересно, что тогда его команде противостоял другой представитель Харькова – «Металлист». Для воспитанника львовского футбола Мозиля, который в этом сезоне дебютировал в УПЛ, это была первая пенальтийская дуэль, оказавшаяся победной.


Фото - УПЛ

«Металлист 1925» ответил опасной атакой и передачей Борячука, но Ризнык сумел ликвидировать угрозу. Мог открыть счет голов харьковского клуба в этом чемпионате Бычек, который под острым углом не попал в цель. Не хватило точности и Степанюку, который после паса Скляра пробивал в дальний угол ворот хозяев поля.

И все же, активность команды Виктора Скрипника привела в конце тайма к голу. Марлисон в борьбе с Курило заработал пенальти, и сам же бразилец мощным ударом открыл счет матча. Марлисон второй раз в УПЛ пробивал с «точки» и второй раз свой шанс не упустил.

Второй тайм активнее начали игроки «Ворсклы», но Марлисон не сумел оформить дубль, пробив над перекладиной ворот. А вот «Металлист 1925» провел результативную контратаку. После подачи Жичикова в падении точно пробил головой Борячук, забив свой первый гол в составе харьковского клуба и открыв счет голов команды Валерия Кривенцова в 32-м чемпионате Украины.

Окрыленные таким развитием событий хозяева поля продолжали искать пути взятия ворот соперника. Опасно пробивал издалека Жичиков, но мяч пролетел рядом с рамкой ворот. Оба тренера начали производить замены и в составе «Металлиста 1925» дебютировал в УПЛ 21-летний Чирук.


Фото - УПЛ

Тем временем, хозяева создали еще один опасный момент, когда опытный Мартынюк головой пробил над рамкой ворот. И все же, атакующие усилия харьковского клуба материализовались в гол. После паса Ременюка за спины защитникам точно пробил Дмитренко, впервые отличившись в УПЛ (в 14-й игре). Однако, уже через несколько минут полтавчане провели результативную атаку правым флангом и после паса Олейника головой точно пробил Степанюк, забив юбилейный 20-й гол в УПЛ.

На этом футбольная «перестрелка» не закончилась и в компенсированные минуты Борячук после паса Мартынюка оформил свой 2-й дубль в чемпионатах, став первым дуплетистом «Металлиста 1925» в УПЛ. В итоге «Металлист 1925» одержал волевую победу и прервал две клубные рекордные безвыигрышные серии: общую из 8-ми матчей (2 ничьи и 6 поражений) и в роли хозяев поля – из 3-х «ничья и два поражения).

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Металлист 1925» – «Ворскла» - 3:2

Борячук, 54, Дмитренко, 79, Борячук, 90+2 – Марлисон, 44 (пен.), Степанюк, 83

На 17-й минуте Денис Олейник («Ворскла») не забил пенальти (вратарь).

Курило, 16 – Скляр, 32, Челядин, 64

«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус (Рудавский, 81), Курило, Безуглый, Жичиков – Мартынюк – Ременюк, Кравченко (Чирук, 70), Габелок, Бычек (Дмитренко, 70) – Борячук.

«Ворскла»: Ризник – Мельничук (Крупский, 72), Зайков, Челядин, Пердута – Олейник, Толи (А. Кравчук, 67), Скляр – Сефери, Марлисон, Степанюк.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Удары (в створ): 13 (5) – 13 (5)
Угловые: 11 – 7
Оффсайды: 1 – 0.

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Металлист 1925 Металлист 1925 - Ворскла отчеты
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Комментарии 7
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KvlaD
Скрипник дно
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+3
Добрий Кіт
Скрипник той ще фізрук. Спочатку з Вердера його погнали ссаними тряпками, далі із Зорі поперли, тепер Ворсклу топить.
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+1
Stanislav Matusevych
О, вже до всіх починає доходити рівень геніальності недотренера. Не пройшло й трьох років. Чекаємо його відправки до шостого німецького дивізіону, де він щось там тренував до повернення в Україну. Бо то його справжній рівень і є.
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0
roman75zpr
Ни болельщик "Ворсклы", но их уже откровенно жаль... Вроде и подбор игроков неплохой, и играют не совсем плохо, но не везёт по-взрослому 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Ihor Moroz
Ворскла дійсно ніякуща при Скрипнику. Та мені як вболівальнику МХ1925 дуже приємний результат.Порадувала гра наших хлопців у 2-му таймі. Борячук- 2 голи + Дмитренко красиво у 9-ку замкнув комбінацію.Відмітив би ще Ременюка і безперечно Мозіля. Браво командо!
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-1
SeM077
Ворскляни імпотент к*нчені. Щоб ще раз заставив себе дивитись на ось цих ігрочил, краще чимось кориснішим займусь. Хтось з журналістів спитайте Скрипника, яку гру він прививає команді, бо щось взагалі не зрозуміло. Перші тайми ще норм, а от другі то жах (постійні обрізки, відкриті зони куди суперники  просто входять, не можуть нормально боротись), а остнанні хвилини матчів просто немає слів. ВЕРНІТЬ МАКСИМОВА!!
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-1
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